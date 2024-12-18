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▲基里洛夫中將與助理遇襲身亡。（圖／美聯社／達志影像）

▲爆炸後電動滑板車成一片焦黑。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯核生化防護部隊指揮官基里洛夫中將（Igor Kirillov）與其助手波里卡波夫（Ilya Polikarpov）17日在莫斯科街頭遭炸彈襲擊暗殺身亡，俄羅斯當局稍早稱已經逮捕兇嫌，現場畫面曝光可以發現，儘管遺體保持完整，但炸彈威力驚人，就連建築物上都被炸穿一個洞，甚至連對街的窗戶玻璃也被震碎。根據《紐約時報》、《半島電視台》報導，經俄羅斯聯邦安全局（FSB）調查，殺死基里洛夫中將與其助手波里卡波夫的嫌犯已經在莫斯科被逮捕，嫌犯是一名1995年出生的烏茲別克籍人士，俄方稱嫌犯是被烏克蘭情報部門招募，依照烏方指示炸死基里洛夫，並獲得烏方承諾能在事成之後，拿到10萬美元（約新台幣325萬元）賞金，還可以移居至歐盟國家。俄軍稱嫌犯依照烏克蘭指示，在抵達莫斯科並拿到自製爆炸裝置之後，將裝有炸彈裝置的電動滑板車放在基里洛夫所居住的建築物入口，隨後便到附近一台租來的汽車上進行監視，等到基里洛夫與助手走到爆炸範圍時，再遠端操控引爆炸。俄媒《塔斯社》稱，炸彈疑似是被放置在一個提包內當作偽裝，並掛置在電動踏板車的握柄，威力相當於2磅黃色炸藥（TNT）。從當時畫面來看，基里洛夫與助理步出建築走上街後，建築入口附近的電動踏板車突然爆炸，不僅毀壞周邊建築物牆壁，同時也把三樓與對街的窗戶震碎，而電動踏板車把手也因破壞威力而完全粉碎，其餘部位則只剩焦黑殘骸。針對這起事件，烏克蘭安全局（SBU）先前也向《半島電視台》聲稱對此案負責，並指俄羅斯化武指揮官基里洛夫是「合法目標」，因其犯下戰爭罪，但對於俄羅斯逮捕的兇嫌目前仍未有回應。基里洛夫自2017年起擔任俄軍核生化防護部隊（RKhBZ）司令，負責應對核輻射、化學及生物污染威脅，是俄軍重要的防護力量。他曾多次在公開場合指控烏克蘭計畫使用放射性物質攻擊，並被英國指控參與違禁化武的部署行動。今年10月，基里洛夫被英國列入制裁名單。