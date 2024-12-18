我是廣告 請繼續往下閱讀

哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第5號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙1期風場，今（18）日正式與聯電簽署企業購電協議（CPPA）。CIP表示，渢妙一期風場持續在企業購電協議上展現成果。聯電也表示，這是聯電至今最大的再生能源交易，也是推動永續發展策略及淨零轉型的重要里程碑。渢妙１期風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量，預定於2027年底完工。除了這次與聯電簽署CPPA，渢妙也在11月29日與中美晶及旗下續興簽署CPPA為第3階段區塊開發第１期（3.1）首宗企業購電案。CIP亞太市場負責人暨渢妙風場董事長Thomas Wibe Poulsen指出，聯電身為世界級的半導體領導者，其對渢妙一期風場之青睞，充分凸顯綠電市場對CIP工程與財務能力之高度信心。渢妙一期將持續與多家企業客戶宣布多張CPPA簽署，以反映台灣購電企業對穩定綠電的明確需求、展現離岸風電對於大宗綠電供應之重要性。聯電副總經理吳宗賢表示，聯電很高興能與CIP渢妙一期風場簽署企業購電協議，這是聯電至今最大的再生能源交易，也是推動永續發展策略及淨零轉型的重要里程碑。他表示，透過此次離岸風電的採購，向利害關係人證明了我們對永續的承諾與實踐，同時也支持聯電在淨零減碳目標與ESG願景上持續邁進。