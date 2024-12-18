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根據高雄全家海神官方公告，陣中主力控衛Jason Brickman由於生涯規劃考量，與球團討論後決定自請離隊並提前終止合約，此舉不僅象徵高雄正式告別這位人氣球星，更讓球隊後場戰力拉警報。現年33歲的Jason Brickman，過去在NCAA大學第1級賽事兩度拿下年度助攻王，打出名氣，後來到台灣加盟海神，2022年就為球隊拿到隊史首冠，並獲得聯盟最佳外援獎項肯定，加盟海神前3季，兩度當選聯盟年度助攻王並入選年度第一隊，堪稱海神隊史最成功外援。可惜Brickman上季末遭遇骨折，賽季提前關機，本季傷癒回歸至今出賽6場，皆從板凳出發，平均上場時間29分3秒，繳出7.7分、3.2籃板與8.2助攻成績單，顯見身手仍健在。根據海神官方透露，Brickman於15日提出離隊要求後，與後者經過多次協議，最後達成離隊共識，海神只能含淚送走這位過去3季的當家指揮官。