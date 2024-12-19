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高雄全家海神當家控衛、同時也是創隊元老的布銳克曼正式離隊，4年海神生涯暫時畫上休止符，引發港都球迷一片譁然。海神執行長李偉誠受訪時透露協調過程。由於布銳克曼剛從大傷回歸，規劃讓他循序漸進增加上場時間，甚至找來新洋將與之搭配，可惜經過協調他仍決定暫離TPBL賽場。李偉誠也分享關於布銳克曼本季皆從板凳出發、上場時間減少原因。李偉誠坦言，海神自建隊以來幾乎不會提前解約洋將，本次布銳克曼突自請離隊，對團隊士氣亦有受到影響，所幸球員在面對台北戰神之戰順利拿下。公開布銳克曼離隊消息前，海神當晚在缺少布銳克曼、新科最佳外援得主威勝情況下，僅靠雙外援摩爾斯與艾德，搭配本土控衛陳懷安繳出生涯代表作，全場12分、7籃板、11助攻與4抄截幫助下，終場102比94擊敗戰神，目前戰績6勝4負排名聯盟第3。