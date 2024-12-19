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宋家豪本月初正式與日職母球團樂天金鷲達成續約協議，旅日生涯邁向第10年。根據《日刊體育》稍早報導，宋家豪2025球季年薪確定為9000萬日圓，暫別「億元男」身份。宋家豪於2015年10月與樂天金鷲簽下育成選手合約，正式挑戰日職殿堂，經過兩年努力，2017年升格支配下，開始於一軍投球，隨著逐年穩定表現，不僅成為樂天金鷲牛棚勝利組大將，2022年還以1.1億日圓，首度晉升為億元男，對比育成時期年薪僅440萬日圓，薪資成長幅度達25倍。2023年，宋家豪完成日職生涯100次中繼成功，是史上第一位台灣人達成此成就，同時也是樂天金鷲隊史第3人與日職史上第45人。儘管宋家豪2023年、2024年兩個球季雖未對外公佈合約金額，但外界預測應有守住1億圓。然本季因背部、腰傷受傷困擾，出賽數41場為4年來新低，防禦率3.18則為4年來新高，因此遭到微幅砍薪，新球季薪資為9000萬日圓。本月初重新簽約時他喊出要幫助球隊拿下「日本一」，應也希望藉此重拾「億元男」身份。