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保六總隊一名曹姓警官，平時負責總統賴清德行程，卻數次將總統不公開行程洩露給身旁友人。直到檢方在偵辦其他案件時，從其中1名涉案人手機中發現總統行程，甚至包含內部維安機密檔案。檢方訊後已依洩密、違反《國家機密保護法》等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，並下令停職處分。國安局今日表示，若有違反相關規定者，依法查處，絕不寬貸。立法院外交國防委員會今日繼續審查國防部預算，國防部長顧立雄會前受訪表示，中國不斷在軍事擴張，對台灣滲透作為無所不在，因此我國要加強官兵保防意識。顧立雄說，日前天下第一營211營也爆共諜案也是官兵檢舉，可看出官兵有保防意識，絕大多數案件都是官兵檢舉。顧立雄強調，事件發生後也做了管控措施、相對應調整，會持續強化保防，對官兵宣導，不斷強化對於中共滲透作為進行反制。國安局表示，本案已進入司法程序，不予評論。本局特勤中心持續要求維安任務編組人員恪遵法紀，若有違反相關規定者，依法查處，絕不寬貸。