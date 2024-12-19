我是廣告 請繼續往下閱讀

分布在台灣中部山區的特有種植物蓬萊油菊，歷經921地震，生育地崩塌零碎化，2017年被評估為極危物種。林業署台中分署取得蓬萊油菊種原，今年與台中市和平山區的白冷國小合作，首度在原生區域之外進行復育，蓬萊油菊在校園適應良好，現正綻放可愛的小白花。林業署表示，未來將在八仙山國家森林遊樂區等地推廣種植，讓原生植物獲得新生。蓬萊油菊為台灣特有種，原分布1千至2千公尺的中部中高海拔山區，喜歡陽光充足的岩屑裸露地、碎石坡及岩石隙縫等環境。台灣生態學者陳玉峯教授曾推測，蓬萊油菊的祖先可能在最後一次冰河期來到台灣，適應過程中異域演化成台灣特有種。以往登山客在坡地常可見叢生的蓬萊油菊，開滿仰天搖曳的小白花，921地震後因棲地破碎化，《2017臺灣維管束植物紅皮書》評估蓬萊油菊為極危物種。當時的農委會將它列為國家植物園方舟計畫的焦點植物，在山區推動復育工作。林業保育署台中分署於2022年請專家蓬萊油菊生育地取得種原，先在海拔1,000公尺的出雲山苗圃扦插，歷經兩年培育，今年與全校只有20幾名學生的和平區白冷國小合作，在校園復育蓬萊油菊，學生們透過觀察植物發芽、開花、蜜蜂造訪，體會生態的互動與平衡。時值秋天花季，蓬萊油菊開滿白色小花，成為校園一隅的新風景。林業署台中分署表示，蓬萊油菊一年四季都會開花，尤以秋天最茂盛。