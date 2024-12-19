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▲《聚》以日式摺紙「三浦折疊」技法摺出造形，結合陶藝創作出立體結構規律的作品，線條溫潤柔和。（圖／新北市文化局提供）

▲《聚》以日式摺紙「三浦折疊」技法摺出造形，結合陶藝創作出立體結構規律的作品，線條溫潤柔和。（圖／新北市文化局提供）

由陶博館舉辦的「2024臺灣國際陶藝雙年展」是全球陶藝界的一大盛事，展覽匯集74組件高水準作品，樣貌多元豐富。其中常常讓觀眾端詳許久的作品《聚》，像紙張被巧妙精密地摺出成形，仔細一看竟是陶瓷藝術，視覺上的錯視感，令人玩味而嘖嘖稱奇。來自臺灣的手作職人廖美文，首次參賽「2024臺灣國際陶藝雙年展」即獲入選佳績！作品《聚》創作手法繁複，先將一張紙以日式摺紙「三浦折疊」技法摺出造形後，製作石膏模，再翻模注漿，創作出立體結構規律的作品，線條溫潤柔和。她說︰「作品的創意源自於摺紙的概念，『山線』、『山谷線』象徵在人生的道路上，經歷的順境與逆境。」首度參加國際陶藝競賽即入選獲評審肯定，令她感到非常榮幸，鼓舞著她持續努力創作的熱情。廖美文喜愛嘗試不同媒材創作，就讀中國科技大學設計系期間，熱愛且專精摺紙藝術，擔任出版社平面設計師多年後，為滋養自己的藝術經驗，進入臺北教育大學攻讀藝術與造形設計學系研究所，帶著擅長的摺紙技藝，接觸全新創作媒材—陶土，開啟陶藝的跨域創作。她分享說︰「透過接觸不同藝術領域的過程，我發現自己並非在做轉換，而是積累經驗，挑戰更多創作的可能。」有如這次入選作品《聚》傳達的概念，人生就像一張白紙，一旦有了摺痕，就無法抺平，每一條摺痕都像是一次經歷。未來她將持續運用摺紙技藝製作出複雜且華麗的構圖，拓展陶藝的無限可能性。陶博館館長張啟文表示，「2024臺灣國際陶藝雙年展」至今已邁入第10屆，來自31國得獎及入選作品齊聚ㄧ堂，世界各地的創作者運用陶藝表現對自然界生命力或社會的觀察，其中6位臺灣陶藝創作者也在競賽中大放異彩！卓惟、楊雅晴是本屆最年輕的陶藝家之一，新生代創作者的潛力無窮，施惠吟、林時植、唐禹婷、廖美文的作品各具特色，展現國內陶藝創作者的堅強實力，讓世界看見臺灣陶藝。「2024臺灣國際陶藝雙年展」即日起至明(114)年4月6日在陶博館3樓特展室展出，每日14:00有專人導覽，可直接在服務臺登記，不需事先預約，歡迎民眾多多利用。此外，展覽期間將於Podcast「藝術開麥拉」節目，邀請參展藝術家分享創作歷程與參加競賽的感想，歡迎收聽。