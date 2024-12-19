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▲本周末登場的世界之聲音樂會邀請臺越嘻哈女聲桃子A1J。（圖／新北市文化局提供）

▲「時空旅人舞台」網羅互動馬戲及親子故事等精采表演。（圖／新北市文化局提供）

▲曾入圍金曲獎的前「唐貓」主唱阿蘭AC，將用歌聲點燃全場。（圖／新北市文化局提供）

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十三行博物館將於跨年之際化身時空方舟，帶來「到十三Hi!14 千年記憶一生一世」系列活動！現場有新舊交融的音樂饗宴、震撼的古調電音以及多元文化表演！壓軸夜特邀阿美族電音女神DJ汝妮，在乘載歷史記憶並且為「閃耀新北1314跨河煙火」最佳觀賞點之一的十三行博物館園區，展現傳統與當代藝術的魅力，讓您在欣賞表演的同時，近距離感受璀璨煙火的震撼。此外，博物館配合夜間開館至晚間九點，歡迎民眾在傳統與創新的碰撞中，迎接燦爛的新年！系列活動首場「世界之聲音樂會」將於本周六12月21日登場，帶民眾用音樂環遊世界！臺越混血創作者桃子A1J，以甜美嗓音融合越南母語、華語與台語，帶來耳目一新的音樂作品；台越新二代德狗以浪漫詩意的創作，傳遞自由與理想的情感；而擁有排灣族與英國血統的創作歌手洪比利，將用跨文化的背景，為部落傳統歌謠注入嶄新生命力。12月28日、29日及31日下午的「時空旅人舞台」，網羅了精采的表演，包括互動馬戲以及思多力親子故事頁的奇幻演繹，讓大小朋友沉浸在歡樂氛圍中，還有非洲鼓舞樂團與八里社區發展協會帶來熱力四射的演出，為現場注入活力！壓軸活動「古今融合跨年夜」將於12月31日晚間6點隆重登場。曾登上巴黎文化奧運臺灣館舞臺、更以阿美古調電音作品亮相NBA賽場的 DJ汝妮，將以大膽創新的音樂風格，帶領觀眾感受傳統與現代的完美共鳴。此外，曾入圍金曲獎最佳演唱組合的前「唐貓」主唱阿蘭AC，將以爆發力與細膩兼具的歌聲點燃全場。當晚還有文青創作女聲書帆、暖男系歌手黃奕儒，以及創作歌手莊蕎嫣輪番登台，用動人的旋律陪伴大家告別2024，迎接嶄新的2025。十三行博物館館長羅珮瑄指出，博物館作為連結古今的橋樑，此次跨年系列活動以嶄新的角度展現文化內涵，讓民眾在傳統與現代的交會中，體驗文化傳承的無限可能。「到十三Hi!14 千年記憶一生一世」即日起熱烈展開，「跨河串聯集章」活動串聯八里淡水六大精選景點，只要集滿3個章，12月31日即可至活動會場服務台兌換限定調酒與文創商品，還有機會獲得八里福朋喜來登豪華客房住宿。