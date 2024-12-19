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立法院經濟委員會今（19）日審查經濟部所屬台水公司預算，委員對於台水財務連年捉襟見肘，卻還須借錢來推動公共工程及漏水率改善表示能以接受。考量到調漲水價事關重大，委會決議，台水應比照台電模式，明年起全國中小學水費優待補貼，回歸教育部、縣市政府編列預算，改善台水財務壓力。台水董事長李嘉榮評估，台水公司會按主決議提報方案給經濟部，再提報到行政院討論，如果最後決定由各部會跟縣市政府來籌備這個經費，預估台水每年可以省下7000萬元。至於台水目前負債狀況，他表示，今年借款餘額是1140億元，預估明年將會達到1400億元。經委會今日審查台水預算，國民黨立委楊瓊瓔注意到，台水所提出降低漏水率計畫，要投入80億元預算，但漏水率僅會改善0.3個百分點，降至11.7%，認為成本效益實在太差。李嘉榮回應，大孔洞漏水都已處理完畢，剩下更小的孔隙，相對也比較難發現，相關預算有7到8成是用在管線汰換，其餘則是加強管理。而民進黨立委林岱樺則指出，台水每年都必須借款降低漏水率，認為台電超徵稅收都可以收到數千億元的撥補、增資，台水卻沒有被照顧到，「全世界哪個公司可以負債1400多億元還活著！」國民黨立委張嘉郡也認為，經濟部為台電爭取上億元撥補，只願補助台水路燈費優惠電價差額2萬元，「偏心程度都看得出來。」民眾黨立委張啓楷則建議，台水應該要比照台電，交通部、教育部要所屬的交通運具、學校不受漲電費影響也是自己編預算撥補，要求台水明年起中小學水費優待補貼，應回歸主管機關教育部編列預算支應；經過各委員討論都表示支持，並做成主決議。張啓楷又建議，台水像台北自來水事業處應該增加水費級距，針對用水大戶收取更多水費；國民黨立委謝衣鳯則緩頰，很多用水大戶也是用電大戶，近年來頻繁調升電價已經讓產業吃不消，擔心又多收水費，將會影響太大。針對委員提到增加水費級距，經濟部次長連錦漳表示，北水負責供應台北地區用水，台水則是肩負全國用水需求，此事相對較複雜，一定要再做研究。