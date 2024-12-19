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採季配息、受益人數超過104萬人的高股息ETF群益台灣精選高息（00919），日前公告最新配息，每受益權單位配發金額0.72元，除息交易日落在明（20）日，最後買進日在今日，股民只要在今日以前買進貨持有，就可以參與此次配息，至於股息預計在明（2025）年1/13入帳。00919第7次配息0.72元維持新高，觀察這7次配息發配金額，分別是0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元、0.72元，其中，僅5月份收益分配在6/24除息，除息前股價26.94元，至今尚未填息。若以12/18收盤價24.01元計算，年化配息率達到12%，為連續7季衝破10%。根據12/13受益人數統計，已來到1046185人，相較上次9/20除息前受益人數970222人，大幅增加75963人。根據群益投信昨日資料顯示，00919前10大權重股，依序分別是長榮11.19%、聯發科11.13%、中信金10.77%、聯電9.81%、聯詠8.65%、長榮航6.52%、世界5.24%、瑞儀2.81%、漢唐2.75%、力成2.75%。