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美國總統當選人川普（Donald Trump）與副總統當選人范斯（J.D. Vance），18日共同呼籲國會議員拒絕臨時撥款法案，在川普表態下，共和黨否決了之前的跨黨派計畫，若國會無法在這兩天內提出並通過新的法案，美國政府部分機構最快將在21日起停擺。綜合外媒報導，為避免政府關門危機發生，美國國會兩黨於17日就臨時撥款法案達成共識，但川普認為「共和黨人必須變得聰明和強硬」，抨擊這份臨時法案充滿了所謂的「民主黨贈品」，過份向民主黨妥協。川普鐵桿盟友馬斯克更直呼，任何投票支持這份法案的議員都該落選。川普表態後讓國會承受巨大壓力，共和黨議長強生（Mike Johnson）不得不退出原本的協議，重新制定計畫。川普主張，國會應該將撥款法案內容限制在臨時支出和救災範圍內，並提高國家債務上限。民主黨陣營則譴責川普製造混亂，故意要關閉政府，傷害全美各地的普通民眾，批評共和黨人不遵守之前的諾言。目前距離部分美國政府機構停擺大約還有48小時的最後期限，但國會是否能在這樣短的時間內讓兩黨重新獲得共識，恐怕是一項艱鉅的挑戰。不過，馬斯克已經表態「關閉政府也比通過一項可怕的法案要好得多」，認為在川普上任前國會「不應該通過任何法案」，而對於政府關門危機，馬斯克則說實際上真正關鍵的政府職能並不會受到影響。