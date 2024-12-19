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▲范少勳明年有許多戲劇作品。（圖／青春期提供）

31歲范少勳又要當爸了！今（19）日他在年末茶敘上驚喜宣布，老婆目前懷二胎，二寶也是女兒，也預計在一月農曆年前生產，大女兒已經快3歲，范少勳表示二胎是在計畫內，他不怕兩姐妹互相吃醋，老婆懷第一胎時，因為兩人並未公開結婚生子，也因為在拍戲錯過很多，這次他將進產房陪產。范少勳大女兒快3歲，老婆第一胎生產時，因為拍戲而不在，這次老婆剖腹產時他也自告奮勇進去陪產，現在也貼心會幫老婆按摩腳，讓她比較好睡。他感動表示：「其實對我來說，不論女兒或兒子都是很珍貴的禮物，剛好今年拍攝電影《火宅之犬》扮演社工生輔員，讓我在面對小孩有更多一層體悟，有更多機會關注失能父母的小孩的成長過程和心理壓力。拍攝完，還特別多去了解心理諮商的專業知識，期許在面對自己的孩子，在不同階段可以有更同理的方式與她們相處。」過去一年拍攝許多好作品，對於《人浮於愛》，范少勳表示經歷了好長時間又重新啟動，和宋芸樺的互動特別有趣，面對過兩版的劇本，再一次拍攝有種熟悉又陌生的感覺，這樣的感覺也自然帶到角色身上。2025新年新計畫，范少勳希望能嘗試非常喜歡的動作片。他曾與劉俊謙合作《我在這裡等你》，看過對方的《九龍城寨之圍城》，他說：「真的超級帥！很希望也可以接到這樣的武打動作戲，滿足自己心中的動作魂，運動類型也很希望。」也因為剛好看了《幕府將軍》、《正年》及《聽海湧》等劇，也想嘗試參與時代劇演出，「對於過去的歷史如果可以和角色一起參與會是一段很有意義的過程。」一年前，范少勳曾舉辦攝影展，他期待可以再透過不同攝影作品與大家分享，「前陣子看到鍾孟宏導演的攝影展，很喜歡呈現的方式，張數不多，比較大幅呈現，就像大銀幕一樣可以看到更多細節。」他依然會在工作過程、生活片刻，捕捉真實生活的瞬間，利用破碎的時間慢慢累積。如同實境節目透過不同媒介讓大家看到真實、私密但也迷人的面向，希望每次呈現都有不同故事跟大家分享