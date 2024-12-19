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▲玉山主峰岩上霧淞（圖／玉管處，山友陳枝彬提供）

受到大陸冷氣團影響，今（19）日玉山園區高海拔地區滿佈霧淞，形成銀白世界，內政部國家公園署玉山國家公園管理處公告，玉山園區海拔3,000公尺以上生態保護區登山路線開始實施雪季措施，至明（2025）年年3月31日，針對玉山國家公園海拔3000公尺以上生態保護區登山路線，實施雪季服務管理措施，仍受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備隊伍申請。根據交通部中央氣象署觀測資料，玉山今天上午7時出現零下4.1度低溫，另有預報12月20日(星期五)大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，但整體回升幅度不大，12月21日(星期六) 另一大陸冷氣團南下，各地氣溫再度下降，並影響到12月24日(星期二)。玉管處針對海拔3,000公尺以上生態保護區登山路線，即起開始實施雪季措施，路線包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線、新康山線等行經海拔3000公尺以上易積雪結冰路段；玉山線單日往返至明年3月31日；實施路線未含玉山前峰、庫哈諾辛山、關山線。玉管處呼籲登山遊客，雪季期間上山請注意保暖，並請備妥雪季登山相關裝備，以及確實學習雪季登山技能，如遇無法克服之問題，請盡速撤退下山，不要冒然前往。同時也請民眾不要在未做足準備就上山追雪，以免因失溫、車輛故障、車輛打滑等因素而發生意外，也提醒山友上山欣賞雪季山岳美景時，不論是在徒步登山或者開車至遊憩區健行，一樣要落實「無痕山林」，以負責任的方式親近自然，減少人為對於環境的干擾，保持環境原本的面貌。