我是廣告 請繼續往下閱讀

保六總隊一名曹姓警官，平時負責總統賴清德行程，卻數次將總統不公開行程洩露給身旁友人。直到檢方在偵辦其他案件時，從其中1名涉案人手機中發現總統行程，甚至包含內部維安機密檔案。檢方訊後已依洩密、違反《國家機密保護法》等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，並下令停職處分。民進黨立法委員陳冠廷今（19）日表示，國家安全體系出現重大漏洞，國安局長蔡明彥及各相關單位主管應為維安漏洞負起政治責任。陳冠廷指出，近期憲兵211營4名士官兵涉嫌賣公務機密給中共遭起訴，而今又爆發保六總隊警員涉嫌外洩總統不公開行程等機密資料，顯示國家安全體系出現重大漏洞。陳冠廷說明，特勤中心作為維安人力調度的關鍵單位，雖隸屬於國安局，但管理機制長期鬆散。特別是在特勤中心的指揮體系中，副指揮官與國安局副局長皆為中將，加上牽涉到總統府侍衛室，造成指揮鏈權責不清的問題。陳冠廷強調，蔡明彥作為特勤維安最高統籌者，更應該主動釐清並解決這些組織架構的缺失，善盡統籌之責。陳冠廷強調，從憲兵指揮部、保六總隊到國安局，各級主管都應承擔督導不周的責任。他表示，不論是調職或降職，都必須展現當責態度，避免讓民眾認為這只是「國安的事」，而非自己應負的責任。陳冠廷進一步指出，針對曹姓警務員的案件，保六總隊雖已依《警察人員人事條例》予以停職處分，但更應該追究的是整個維安團隊的管理漏洞。他呼籲國安局應立即強化對特勤中心的督導，並重新檢討維安人員的審查機制，確保總統維安工作萬無一失。對此，國安局表示，本案已進入司法程序，不予評論。本局特勤中心持續要求維安任務編組人員恪遵法紀，若有違反相關規定者，依法查處，絕不寬貸。