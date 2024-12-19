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美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息，暗示放緩甚至暫停降息步伐，台股今（19）日終場下跌236.42點，最後收在22932.25點，成交量4101.61億元。其中，三大法人合計賣超415億元。觀察三大法人今日籌碼動向，不論是外資或是投信都站賣方，其中，外資「從買轉賣」，今日賣超335億元，投信則是賣超23億元，只有自營商（自行買賣）「由賣轉買」逆向買超8.13億元，三大法人合計賣超415億元。美國聯準會雖如外界預期宣布降息，但是美國聯準會鮑爾（Jerome Powell）釋出「鷹派訊息」，暗示將放緩甚至暫停降息步伐，美股四大指數18日全面收黑，其中，道瓊下殺超過千點，代表科技股的那斯達克指數挫逾3.5％，費半也大跌3.85％，受到Fed鷹派訊息、美股受挫的影響，亞股今日皆表現不佳，齊齊跳水，台股也跟著開低走低，開盤22947.56點，盤中一度大跌超過400點，最低來到22743.30點，終場則是收在22932.25點，跌幅1.02%。權值股台積電則是收在今日最高點1070元，下跌15元或1.38%；鴻海一路在低檔震盪，不過接近尾盤時，也有買盤進駐回補，終場下跌近2%，收在181元；聯發科最後收在平盤價1420元；今日逆勢抗跌股包括網通、機器人、CPO、BBU等族群。