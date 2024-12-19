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▲Ozone為了在錄音時增添歡樂氣氛，哲言還忍不住原地跳舞打轉。（圖／索尼音樂提供）

超人氣第一男團Ozone即將在本週末（12/21、12/22）於高雄舉辦「Ozone X O.A.O.聖誕派對」見面會，門票開賣即秒殺，展現超高人氣。而在見面會舉行前，Ozone搶先推出為了這場專屬派對量身打造的特別禮物，就是由他們齊力打造的全新耶誕單曲〈十二月的天〉，將在見面會上首次公開演唱。〈十二月的天〉的作曲人是子翔和哲言，這是子翔第一次交出創作被選中，他大呼驚喜說：「當下收到被選中的消息真的非常開心！未來也會持續創作，希望能有更多作品帶給大家！」而在歌曲中間，佳辰還加碼表示，要在歌曲裡面加入6人模仿聖誕老人的笑聲。Ozone在今年交出漂亮的成績單，出道不到2年，在8月舉辦了首場小巨蛋售票演唱會，成為第一個登上小巨蛋舞台開唱的新生代男團；並在成軍兩週年之際推出首張專輯《New Moon》。在年底，Ozone感謝粉絲的支持，舉辦近距離見面會，並送給粉絲們最棒的耶誕禮物，就是單曲〈十二月的天〉，歌曲由團員共同參與創作，作曲中選的子翔表示：「這首歌我寫完之後傳給哲言，問他能不能寫饒舌，就這樣慢慢有了雛形，到現在以歡樂幸福氛圍的方式呈現。」子翔把自己想像成為粉絲創造快樂的源頭，只要能待在彼此身邊就是最幸福的瞬間，更感謝粉絲這一年的陪伴與支持。哲言表示，寫歌時都會先想像一個角色和畫面，「這次想像獨自走在充滿人潮的街道上，只要閉上雙眼，就在腦海裡勾勒出一幅快樂的畫，畫面浮出的同時〈十二月的天〉的旋律就出現了！」為了在錄製歌曲時注入更多的耶誕歡樂氣息，哲言在錄音時忍不住原地跳舞打轉，讓自己的心情沉浸在耶誕的幸福感中；文廷錄音時更是笑著唱，想像粉絲就在自己面前；煥鈞表示剛開始聽到編曲就感受到了滿滿的耶誕氣息，在錄音時和成員跟製作人玩得很愉快；而佳辰靈機一動提議加入六人模仿聖誕老人的笑聲段落，雖然聽起來很荒唐，但也更加應景，希望可以把這樣的歡樂傳達給大家。祖安表示希望透過這首歌和團員及歌迷們互相喊話，約定好在新的一年要持續成為彼此的後盾；最後文廷說，就像歌詞寫到「讓這一次不再只是願望」，舉辦聖誕派對和推出耶誕歌曲，就是想和大家一起沉浸在浪漫的節日氛圍中，實現彼此守護的承諾。佳辰覺得這首歌就像是把一整年的故事打包成的美好回憶，想用這首歌跟O.A.O.們一起用新的心情與滿滿的正能量一起走向未來。