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▲《揭密最前線》中，金憓秀飾演頑強的主持人「吳疏龍」。（圖／Disney+）

▲《揭密最前線》中，鄭星一飾演菜鳥製作人「韓道」。（圖／Disney+）

▲《揭密最前線》1月15日在Disney+獨家上線。（圖／Disney+）

金憓秀、鄭星一（又譯：鄭成日）領銜主演的偵查驚悚韓劇《揭密最前線》，今（19）日宣布將於1月15日在Disney+獨家上線，讓人又多了一部劇可以放進口袋清單，在過年春節休假之際，可以拿出來放鬆追劇。《揭密最前線》由作家紀良擔任編劇，《驅魔麵館》劉先東執導，故事講述一支精明能幹的新聞調查小組《Trigger》，多年來不斷拒絕廣告贊助商的介入，並報導韓國許多重大且具爭議性的新聞。然而，在播出一則極具爭議性的報導後，新聞調查小組也面臨即將被解散的命運。隨著職業生涯逐漸走到盡頭，想保住工作的調查小組必須努力達成不可能的任務：找出一名不斷洩露小組成員隱私的內部知情人，同時試圖偵破一樁20年前的演員失蹤懸案。劇中，金憓秀飾演堅韌頑強的主持人「吳疏龍」，是調查節目《Trigger》組長，負責追蹤案件、事故，她骨子裡充滿正義感。鄭星一飾演菜鳥製作人「韓道」，是過分以自我為中心、社會性為零的「降落傘PD」。朱鐘赫飾演承包商「姜基浩」，是《Trigger》節目組的老么PD。《揭密最前線》是2025年Disney+的首部亞太區原創影視作品，Disney+也將於今年推出多部不容錯過的韓國原創影集，包括朴恩斌、薛景求領銜主演的驚悚醫療韓劇《狂醫魔徒》；金秀賢、曹寶兒領銜主演的全新犯罪韓劇《山寨人生》；金多美和孫錫久主演的懸疑驚悚韓劇《血謎拼圖》等等，精彩作品即將登場。類 型：職場、喜劇、犯罪導 演：劉先東編 劇：金基梁語 言：韓文集 數：12主 演：金憓秀（飾演：吳疏龍）鄭星一（飾演：韓 道）朱鍾赫（飾演：姜基浩）開播日：2024年1月15日～2025年2月19日收 看：Disney+