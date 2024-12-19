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美國總統當選人川普（Donald Trump）明年一月即將上任，內閣名單陸續曝光也掀起熱議，其中前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）原是「川普2.0」的國防部長熱門人選，然而該職缺最終將由具有軍事背景的媒體人赫格斯（Pete Hegseth）出線。美媒對此指出，這個結果與保守派名嘴卡森（Tucker Carlson）強烈反對有關，導致蓬佩奧最終未能成為川普新政府的一員。《華爾街日報》報導提到，川普陣營內部一度認為，曾擔任國務卿及中央情報局局長的蓬佩奧是執掌五角大廈的理想人選，川普本人甚至在大選前夕的造勢活動中公開稱讚蓬佩奧「減肥成功」，但卡森對蓬佩奧的強烈不滿使這個局勢逆轉。前《福斯新聞》主持人卡森在川普核心圈內具有一定影響力，他指控蓬佩奧是「戰爭販子」，還批評蓬佩奧在國務卿任內涉及策劃暗殺維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange），認為選擇他來擔任「川普2.0」的國防部長會是個冒險的選擇。報導指出，川普過渡團隊發言人回應稱，「川普2.0」內閣人選反映川普的「美國優先」政策，並強調這些任命皆為高素質且具經驗的專業人士，而川普本人也在上月提名具有軍事背景的媒體人赫格斯為國防部長。赫格斯是一名退伍軍人，曾參與阿富汗、伊拉克等地作戰，並獲頒銅星勳章。他以《福斯新聞》節目「Fox & Friends Weekend」主持人聞名，自2016年起就是川普的堅定支持者，川普在提名聲明當中就稱「赫格斯是『美國優先』的真正信徒，有他掌舵，五角大廈將恢復榮耀。」《華爾街日報》指出，川普的內閣布局顯現出MAGA運動的深刻影響力，以及川普身邊年輕圈子對未來接班的考量，分析稱川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）與保守派勢力正大力推動副總統當選人范斯（J.D. Vance）成為下一任共和黨領袖，並對可能挑戰其地位的任何人採取提前阻止的策略。前國務卿蓬佩奧與前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）就因高度支持美國在國際外交與盟友合作，被視為與川普當前「美國優先」方針有所矛盾。他們的排除顯示，川普政府未來可能進一步減少對外干預，專注於內政優先。