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▲2024年第2季「全台待售新成屋」為10萬3130宅，仍為統計以來次高。（圖／內政部提供）

房子是不是蓋太多了？內政部19日公布「全台待售新成屋」統計，繼2024年第1季首度突破10萬宅，來到10.7萬宅，創下統計以來最高紀錄後，最新2024年第2季全台待售新成屋依舊突破10萬宅，來到10.3萬宅，雖然較上一季稍微緩減，但仍為統計以來次高。內政部表示，全國待售新成屋在2020年第3季至2021年第4季數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，自2022年第1季起呈現上升趨勢，2024年第1季10萬7667宅，上升至統計以來新高，2024年第2季緩減至10萬3130宅，仍為統計以來次高，較上季減少4537宅、減幅約4.21%。不過，最新全國待售新成屋和上年同季、2023年第2季相比，則增加1萬2668宅、增幅為14%。內政部分析認為，是因為推案量逐漸完工所致，扣除已銷售數，全國待售新成屋仍維持10萬宅以上，民眾宜理性購屋，勿盲目搶購。就6都而言，2024年第2季待售新成屋宅數，以新北市2萬452宅最多，主要集中於板橋區、新莊區與淡水區，皆超過2200宅；臺北市3875宅最少，主要集中於中山區、中正區、大同區、南港區與大安區，皆超過400宅。桃園市1萬7796宅，主要集中於龜山區、桃園區與中壢區，皆超過3500宅；臺中市1萬5,925宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，皆超過1000宅。臺南市1萬212宅，主要集中於安南區、永康區、歸仁區與善化區，皆超過850宅；高雄市1萬2165宅，主要集中於三民區、鳳山區與楠梓區，皆超過1,800宅。若與上年同季相較，6都均增加，並以南部增幅較大。