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▲2024上半年六都低度使用住宅以台北、新北比率最低，意即人口較為稠密。（圖／內政部提供）

▲2024上半年六都低度使用住宅和2023年下半年相比，大於20%者以偏鄉居多。（圖／內政部提供）

被視為空屋率指標的「低度用電住宅」最新統計出爐！內政部今（19）公布，「113年上半年低度用電住宅及待售新成屋概況」，2024上半年全國低度使用住宅宅數為86萬2446宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.32%，較上一期增加1萬2313宅，房屋類型以5年內小宅占比最高，而六都中以臺南市增加0.32%最多。內政部說明，2024上半年低度使用住宅比率，依縣市別觀察，以臺北市6.77%最低、新北市7.42%次低；並以金門縣17.53%最高、宜蘭縣15.04%次高。與上期相較，六都以臺南市增加0.32個百分點最多，其次為高雄市增加0.16個百分點；非六都則以花蓮縣增加0.59個百分點最多，其次為金門縣的0.54個百分點。就總面積別觀察，以20坪以下住宅低度使用住宅比率17.60%最高，較上期增加0.64個百分點。就屋齡別觀察，低度使用住宅比率以5年以下23.98%及超過50年以上11.67%較高，兩者分別較上期增加2.43及減少0.14個百分點。內政部長劉世芳表示，除持續以「直接興辦、包租代管、租金補貼」三大方向，推動社會住宅政策，也鼓勵低度使用的屋主，可透過「包租代管」將空置住宅投入租屋市場活化使用，增加住宅租賃市場供給，也可以增加自己的收入。此外，截至2024年11月底止，全國社會住宅包括既有、新完工、興建中及已決標待開工（不含規劃中），計有433個基地，11萬5101宅，涵蓋97個行政區，其中有60個區域位在住宅使用需求較高的行政區，占比逾6成，顯示社會住宅興建地點符合民眾需求。