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▲梁朝偉1986年在香港發行首張粵語個人專輯《朦朧夜雨裡》，憑藉同名歌曲獲得香港年度最受歡迎的男歌手。（圖／YouTube）

▲「紫霞仙子」朱茵是梁朝偉歌曲〈一天一點愛戀〉MV的女主角。（圖／YouTube）

▲梁朝偉（左）大賣的歌曲〈你是如此的難以忘記〉，是由資深音樂人周治平（右）一手打造、兩人攜手完成的作品。（圖／周治平臉書）

香港影帝梁朝偉出道多年，不僅累積許多經典的作品，更是獲獎無數，是首位集齊「台灣金馬獎」、「香港金像獎」、「大陸金雞獎」殊榮的男演員。然而許多人不知道的是，梁朝偉不只會演戲，在8、90年代也曾闖蕩樂壇、發行過15張專輯，唱紅〈一天一點愛戀〉、〈你是如此的難以忘記〉等歌曲。《NOWnews今日新聞》特別整理出4首梁朝偉的經典歌曲，帶您一同看看他的歌喉有多厲害！〈朦朧夜雨裡〉收錄於梁朝偉1986年發行的第1張粵語專輯中，由香港音樂製作人鍾偉強在失戀之後創作的，梁朝偉還憑該曲獲得當年香港年度最受歡迎男歌手，梅艷芳、劉德華、任賢齊等人也多次翻唱過這首歌。〈一天一點愛戀〉由知名音樂製作人周治平作詞作曲，歌詞深刻傳達出深愛與錯過的無奈，當年推出後立刻傳遍大街小巷，至今仍傳唱不斷，而這首歌MV女主角，竟是由周星馳電影《大話西遊》中飾演「紫霞仙子」朱茵來出演。〈你是如此的難以忘記〉同樣由周治平作詞作曲，這首歌還一舉拿下了第11屆十大勁歌金曲頒獎典禮上的「最佳作曲獎」與「最受歡迎國歌銀獎」雙獎項，至今依然是華語樂壇中的經典歌曲，後來歌手張智霖、鐘鎮濤等人也爭相翻唱。〈偷偷愛你〉由2位華語音樂殿堂級人物，林夕、周華健作詞作曲，這首歌是梁朝偉與邱淑貞1996年主演的愛情喜劇片《偷偷愛你》主題曲，不論電影還是主題曲至今仍堪稱經典。