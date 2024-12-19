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以色列19日凌晨朝葉門首都沙那（Sana'a）發動空襲，聲稱是反擊胡塞組織朝以色列中部地區發射彈道飛彈，這也是以色列史上最遠程的空襲行動，比今年10月空襲伊朗來得更遠。根據美聯社與以色列時報報導，特拉維夫（Tel Aviv）地區凌晨2:30左右響起空襲警報，以色列國防軍在領空外攔截胡塞飛彈，未有傷亡傳出；隨後，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）批准空軍、情報局和海軍，對葉門西部海岸和內陸的胡塞軍事目標發動空襲。以色列派出數十架戰機空襲葉門4個據點，包含葉門港口城市荷台達（Hudaydah）、薩利弗（Salif），葉門輸油管口岸拉斯伊薩（Ras-Isa）等，目標針對港口與能源設施，因這些區域被視為伊朗支援胡塞武裝武器的重要管道。報導提到，這次空襲是以色列史上最遠程的軍事行動，距離超過2000公里，比10月對伊朗發射飛彈的距離更遠，約多了600公里。胡塞武裝發言人宣稱，以色列的空襲在薩利弗和拉斯伊薩兩地分別造成7人與2人死亡。卡茲向胡塞武裝組織發出警告，「誰向以色列伸出黑手，那隻手就會被砍掉，誰傷害我們，他必遭七倍報應」，並透露這項計畫已準備許久。