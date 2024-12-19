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俄羅斯核生化防禦部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov）中將，17日於莫斯科住處附近遭炸彈襲擊身亡，烏克蘭安全部門聲稱對攻擊負責。對此，川普欽點的新任烏俄特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，「這不是一個好主意」，可能違反了戰爭規則。綜合外媒報導，凱洛格在被問到基里洛夫之死時表示，這事件不會妨礙烏克蘭和俄羅斯之間持續進行的可能談判，但凱洛格也直言，自己認為暗殺基里洛夫不是一個好主意。凱洛格說明，若基里洛夫是在戰場或是前線的軍事據點遇襲，那他當然是合法的攻擊目標，但基里洛夫是在莫斯科的住宅附近遭遇炸彈攻擊，「就好像你在擴大戰場範圍，我不認為這是明智之舉」。凱洛格又補充，目前看來烏克蘭安全部門是雇了傭兵來動手，所以顯得更不恰當。但凱洛格也指出，「這就是戰爭中會發生的那種事情，非常醜陋，這就是為什麼士兵永遠不想打仗」。