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美國聯準會（Fed）降息1碼，卻也暗示明年降息將放緩，美股道瓊重挫逾千點，美元指數一度站上108，台北股、匯市今（19）日也同步重挫，台股大跌236.42點，收在22932.25點，外資在台股賣超新台幣335.23億元，新台幣兌美元也爆量重貶1.87角，收32.668元。銀行預估，在美國降息節奏趨緩，美元短期走勢震盪偏強。根據央行統計，截至今日下午4時台北外匯市場收盤時的匯價，美元指數今日大漲了1.01%，非美貨幣全倒，其中歐元大貶0.96%，亞洲主要貨幣日圓重貶1.85%，韓元也貶了0.99%，新加坡幣亦貶值了0.82%，新台幣貶0.57%，人民幣小貶0.19%。央行總裁楊金龍則表示，非美貨幣都貶得很厲害，新台幣不能倖免，但貶幅比起其他非美貨幣，看起來還好。國泰世華銀行則指出，根據美國聯準會這次會議結果，從點陣圖路徑看出，2025年也許有2碼降息空間，但須考量未來加徵關稅對通膨的影響，以及美國經濟復甦態勢，實際的降息幅度仍有待觀察。至於美國利率決策結果，對總經、股、債、匯市的後續影響，國泰世華銀行分析，在2025年美國放緩降息路徑，及川普減稅、放鬆監管的前提下，有助提振企業信心升溫，後續應密切關注3大方向，包括全球終端需求的復甦狀況；中國政策刺激，對實體經濟的提振效果；川普加徵關稅、驅逐非法移民對於通膨的影響。在股市方面，國泰世華銀行認為，美聯準會降息有助於提振經濟，企業獲利成長為2025年股市動能，惟短線評價面偏高，逢拉回可視為布局契機。在債市部分，降息也有助整體殖利率走弱，只是由於美國經濟穩健，這次終點利率上調至3%，限縮10年期美國公債殖利率的下行空間，布局長債仍以鎖利性質為主，在匯市部分，國泰世華銀行預期，美國降息節奏趨緩，美元短期走勢震盪偏強。