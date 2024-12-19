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高雄全家海神當家控衛「磚塊人」布銳克曼正式離隊，效力海神的4年生涯畫下句點。他無論是戰術地位、還是隊內人氣，都是海神指標性人物，離隊自然引起討論。海神執行長李偉誠受訪時表示，雙方是好聚好散，至於未來誰能代替他的角色，目前人選還在覓尋。海神作為T1聯盟成立以來就有的球隊，自奪冠那年建立起來的體系，一直維持到現在，是很有傳統的一支球隊。喬伊斯為球隊規劃攻防戰術細節，胡瓏貿為球隊注入鐵血的拚搏精神，布瑞克曼和庫薩斯的擋拆則做為創造得分的擎天柱存在，三者缺一不可。上賽季結束後，海神經歷比較大的重整，喬伊斯完成階段性任務，庫薩斯離隊，而不同於前兩者季前選擇離開，布銳克曼在季中才突然決定告別母隊，讓人感到有些耐人尋味。如今三大支柱走其二，未來勢必會有一些變動。海神隊執行長李偉誠（Wilson）表示， 布銳克曼是主動告知想要離隊的，當下是周日晚上，他得知消息時很錯愕，但也強調大家是好聚好散，球隊很感謝他這些年的付出和貢獻。布銳克曼今年初左腳遭逢瓊斯骨折（Jones fractures）傷勢，動刀進行治療，考慮到他的年紀，要重回巔峰的可能性不高。今年球季回歸，他場均出戰依然有接近30分鐘，但數據只剩下7.7分8.2助攻，命中率下滑明顯，只剩34.7%，三分命中率則是23.5%。他近兩場出賽時間減少，先發位置也不保，可能因此心生不如歸去之意。布銳克曼是職籃成立以來，在兩聯盟中除了辛特力之外待最久的小洋將，他本來是亞洲外援的身分，在這個身分取消後依然能站穩賽場，就說明他的實力。海神這些年已幾乎將他當成門面來行銷，他在球隊的人氣很高，已經是高雄籃球的指標性球星之一。不過天下無不散之筵席，布銳克曼確定離隊，他對於球隊體系的重要性不言而喻，李偉誠坦言事出突然，才剛剛通知經紀人們給出可能的洋將人選名單。至於未來在德國主帥費雪（Mathias Fischer）手下，會維持過往的打法、找來和布銳克曼類似的球員，還是藉此機會進行一些風格轉變？李偉誠表示這都還未定案，畢竟事出突然，還需要和教練團討論。