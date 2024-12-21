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▲核桃性溫，有補腎益腦、潤肺止咳的功效，對於腎虛引起的腰膝酸軟、失眠等症狀有很好的調理作用。（圖／資料照片）

▲醫師提醒，冬至養生應順應自然，調養內外還要注意保暖，適當運動促進血液循環。（圖／記者葉政勳攝）

冬至是二十四節氣中的重要節氣，代表著一年中白晝最短、黑夜最長的一天，也是冬季養生的關鍵時期。彰化馬光中醫診所楊婕妤醫師表示，在中醫觀點中，冬至是陰氣最盛、陽氣初生之時，正是滋養腎氣的最佳時機。此時，人體的陽氣處於潛藏狀態，應該避免過度勞累，注重休養生息，並通過溫補飲食、穴位按摩及生活作息調整等方法來增強體內的陽氣，預防寒冷對身體的侵害。冬至養生的重點是「補腎養陽」，腎被認為是生命的根本，負責儲藏先天之精和後天之氣。在這個時期，應該選擇溫補、滋陰潤燥的食物來強化腎氣，調養身體。楊婕妤醫師推薦溫補食材。羊肉：羊肉性溫，具有補腎壯陽、溫中暖胃的作用。冬天食用羊肉能幫助抵禦寒冷，增強體力，改善陽虛的狀況。黑豆：黑豆被稱為「腎之谷」，有很好的補腎作用。含有豐富的植物蛋白質和多種微量元素，有助於強化腎功能。核桃：核桃性溫，有補腎益腦、潤肺止咳的功效。尤其對於腎虛引起的腰膝酸軟、失眠等症狀有很好的調理作用。紅棗：紅棗有補中益氣、養血安神的作用。對於體虛、易疲勞、睡眠不佳的人群尤為適用。當歸生薑羊肉湯：當歸有補血活血的功效，生薑具有發汗解表、溫中散寒的作用。此料理有溫補腎陽、疏通經絡之功效。紅棗枸杞黑豆粥：紅棗和枸杞可以補血養顏，黑豆則補腎益精。這款粥既營養又溫補，是冬季養生的好選擇。楊婕妤醫師提醒，冬至養生應順應自然，調養內外，夜晚時間長，應該順應自然界的陰陽變化，早睡晚起，以便讓身體充分休息，養精蓄養可以有效保持腎氣，避免陽氣外泄。此外，還要注意保暖，適當運動促進血液循環，避免過度勞累，保持好心情，避免因情緒不穩影響肝氣運行，進而影響腎氣，冬季容易情緒低落，因此應保持樂觀心態，適當與朋友交流，增進社交活動，保持身心的和諧。