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▲李多慧上半身只穿背心，下半身套潛水裝直接騎車到海邊，一點也不怕冷。（圖／李多慧YouTube）

▲李多慧浮潛完後模樣有些狼狽，但看到許多海龜讓她心情很不錯。（圖／李多慧YouTube）

▲李多慧上岸後吹風被冷到，立刻衝到浴室沖熱水澡，直呼是「最棒的小確幸」。（圖／李多慧YouTube）

韓籍啦啦隊女神李多慧不僅來台灣工作也熱愛台灣這塊土地，她11月才花5天4夜騎車環島，15日又到屏東小琉球浮潛玩水，昨（19）日她就在自己的YouTube頻道上傳小琉球旅遊的最新影片。只見李多慧浮潛上岸後，直接脫下潛水服到淋浴間沖澡，毫不避諱鏡頭拍攝，好身材全被看光。李多慧也分享自己在海裡看到超過10隻海龜，興奮直呼：「有點可怕又有點可愛」。李多慧的YouTube頻道目前有90萬粉絲訂閱，熱愛旅遊、品嘗美食的她，15日到小琉球玩水，李多慧說小琉球氣溫很舒適，她上半身穿著白色小可愛、下半身套著潛水裝在路上騎車也完全不覺得冷，很意外海邊溫度好像比較溫暖。不過李多慧下水後就「畫風突變」，冷到全身發抖，妝髮都被海水沖亂。影片還拍到李多慧興奮跟著教練尋找海龜，她說自己在海裡大概看到超過10隻海龜，覺得非常幸運，開心到想在水裡尖叫，但一方面又怕碰到海龜要罰30萬元，所以李多慧笑說：「為了躲牠們很累」、「有點可怕又有點可愛」。李多慧上岸後也火速騎車回到教練店，趕快進到淋浴間沖熱水澡，平衡一下溫度，沖澡的畫面也引起粉絲討論。許多網友看了紛紛留言，「這集滿滿的福利，多慧抓到流量密碼了」、「天啊！多慧穿白色背心太美了吧」、「真的超會拍觀光影片，看完會想立刻衝去」、「觀光局要不要在休賽季期間找李多慧多拍一些介紹台灣觀光的影片啊！質感好又有趣，是很棒的台灣觀光代言人」、「多慧真的又美又可愛，也沒偶包」。