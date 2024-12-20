「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓的《拳上2024》對決，12月21日週六晚間將在台北小巨蛋展開，目前門票持續販賣中，《NOWnews》也整理《拳上2024》的時間、線上直播、票價、比賽陣容、表演嘉賓等資訊，和粉絲們一同關注年底的拳擊盛事。
🟡拳上2024直播、線上看資訊
📍直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍票價：早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元
📍銷售時間：即刻起至12/21晚間10時截止
🟡拳上2024時間、地點
《拳上2024》週六12月21日於台北小巨蛋開打，觀眾入場時間為下午5時30分，正式演出時間為晚上7時，演出時長約220分鐘。
🟡拳上2024門票、票價
《拳上2024》最高票價為 VVIP台幣4萬8000元、 VIP台幣1萬5000元，其餘票價依序為台幣，5800、3300、2500、2000、1600、1200、800元不等，目前持續在KKTIX及全台全家便利商店販賣中。目前新台幣3300元的門票已售光，VIP還有少量票卷，其餘價位門票熱賣中。
🟡拳上2024陣容
【拳賽主秀】
亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
吳沛儀 vs Thanchanok Phanan（泰國）
【職業組對戰陣容】
林榆鈞 vs 陳和
謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（香港）
郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）
全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）
謝郁安 vs Azizul Isa Putra（印尼）
🟡拳上2024表演嘉賓
📍Carry Girls
由鍇睿國際打造的全新專業啦啦隊，入選的成員名單包含知名舞者與實況主如芸綺Yuki、莉莉雅、庭米、以及 小李等人，將擔任《拳上2024》開場和中場表演。
📍pH-1
本名朴俊元，2016年以單曲《Wavy》出道，並於2017年簽約H1GHR MUSIC，2019年發行首張正規專輯《HALO》，展現多元音樂才華，曾參與《Show Me The Money 777》等節目，並與Gray、Zion.T等組成團體「VV:D」。pH-1將擔任《拳上2024》第二組開場嘉賓。
📍LOCO
本名權焃禹，知名嘻哈歌手，2012年憑藉《 Show Me The Money》第一季冠軍正式出道，以真摯的Rap風格與多樣化的音樂風格迅速崛起，也與Gray、Zion.T、Crush等組成團體「VV:D」，2017年發行首張正規專輯《BLEACHED》，目前是韓國音樂界具代表性的全能藝人，LOCO將擔任統神和蹦闆拳賽前的表演嘉賓。
🟡統神、蹦闆拳賽規則
主辦方宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場，兩人週五進行體重過磅。
🟡統神、蹦闆吵架始末
回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。
統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。
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📍直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍票價：早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元
📍銷售時間：即刻起至12/21晚間10時截止
🟡拳上2024時間、地點
《拳上2024》週六12月21日於台北小巨蛋開打，觀眾入場時間為下午5時30分，正式演出時間為晚上7時，演出時長約220分鐘。
🟡拳上2024門票、票價
《拳上2024》最高票價為 VVIP台幣4萬8000元、 VIP台幣1萬5000元，其餘票價依序為台幣，5800、3300、2500、2000、1600、1200、800元不等，目前持續在KKTIX及全台全家便利商店販賣中。目前新台幣3300元的門票已售光，VIP還有少量票卷，其餘價位門票熱賣中。
🟡拳上2024陣容
【拳賽主秀】
亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
吳沛儀 vs Thanchanok Phanan（泰國）
【職業組對戰陣容】
林榆鈞 vs 陳和
謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（香港）
郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）
全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）
謝郁安 vs Azizul Isa Putra（印尼）
🟡拳上2024表演嘉賓
📍Carry Girls
由鍇睿國際打造的全新專業啦啦隊，入選的成員名單包含知名舞者與實況主如芸綺Yuki、莉莉雅、庭米、以及 小李等人，將擔任《拳上2024》開場和中場表演。
📍pH-1
本名朴俊元，2016年以單曲《Wavy》出道，並於2017年簽約H1GHR MUSIC，2019年發行首張正規專輯《HALO》，展現多元音樂才華，曾參與《Show Me The Money 777》等節目，並與Gray、Zion.T等組成團體「VV:D」。pH-1將擔任《拳上2024》第二組開場嘉賓。
📍LOCO
本名權焃禹，知名嘻哈歌手，2012年憑藉《 Show Me The Money》第一季冠軍正式出道，以真摯的Rap風格與多樣化的音樂風格迅速崛起，也與Gray、Zion.T、Crush等組成團體「VV:D」，2017年發行首張正規專輯《BLEACHED》，目前是韓國音樂界具代表性的全能藝人，LOCO將擔任統神和蹦闆拳賽前的表演嘉賓。
🟡統神、蹦闆拳賽規則
主辦方宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場，兩人週五進行體重過磅。
🟡統神、蹦闆吵架始末
回顧統神、蹦闆吵架背景，從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨，被網友狠嗆人設翻車，他強調衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車，其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」，明指統神也是翻車的案例之一。
統神得知後怒不可遏，直接在直播中與蹦闆連線互噴，最後提議打一場拳賽了結，蹦闆也二話不說答應，隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫，最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。
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