「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓的《拳上2024》對決,12月21日週六晚間將在台北小巨蛋展開,目前門票持續販賣中,《NOWnews》也整理《拳上2024》的時間、線上直播、票價、比賽陣容、表演嘉賓等資訊,和粉絲們一同關注年底的拳擊盛事。中華電信 Hami Video( 手機版 早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元即刻起至12/21晚間10時截止《拳上2024》週六12月21日於台北小巨蛋開打,觀眾入場時間為下午5時30分,正式演出時間為晚上7時,演出時長約220分鐘。《拳上2024》最高票價為目前持續在KKTIX及全台全家便利商店販賣中。目前新台幣3300元的門票已售光,VIP還有少量票卷,其餘價位門票熱賣中。亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓吳沛儀 vs Thanchanok Phanan(泰國)林榆鈞 vs 陳和謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran(香港)郭鎧齊 vs Adrianus Bunga(印尼)全王家駿 vs Filipus Rangga(印尼)謝郁安 vs Azizul Isa Putra(印尼)由鍇睿國際打造的全新專業啦啦隊,入選的成員名單包含知名舞者與實況主如芸綺Yuki、莉莉雅、庭米、以及 小李等人,將擔任《拳上2024》開場和中場表演。本名朴俊元,2016年以單曲《Wavy》出道,並於2017年簽約H1GHR MUSIC,2019年發行首張正規專輯《HALO》,展現多元音樂才華,曾參與《Show Me The Money 777》等節目,並與Gray、Zion.T等組成團體「VV:D」。pH-1將擔任《拳上2024》第二組開場嘉賓。本名權焃禹,知名嘻哈歌手,2012年憑藉《 Show Me The Money》第一季冠軍正式出道,以真摯的Rap風格與多樣化的音樂風格迅速崛起,也與Gray、Zion.T、Crush等組成團體「VV:D」,2017年發行首張正規專輯《BLEACHED》,目前是韓國音樂界具代表性的全能藝人,LOCO將擔任統神和蹦闆拳賽前的表演嘉賓。主辦方宣布,統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則,體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場,兩人週五進行體重過磅。回顧統神、蹦闆吵架背景,從事精品代購的「蹦闆」先前因穿著 LV 假貨,被網友狠嗆人設翻車,他強調衣服是老婆買的,自己不知情,因此根本不是翻車,並說Joeman、蕾菈、Toyz、游否希等人的爭議行為才叫翻車,其中他也嗆聲統神是「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬」,明指統神也是翻車的案例之一。統神得知後怒不可遏,直接在直播中與蹦闆連線互噴,最後提議打一場拳賽了結,蹦闆也二話不說答應,隨後統神便與《拳上》主辦方之一的鍇睿國際聯繫,最後促成這場出場費破千萬的《拳上2024》。