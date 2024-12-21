《拳上2024》今（21）日在小巨蛋熱血開打，萬眾矚目的主秀「亞洲統神」張嘉航對戰「蹦闆」呂育銓，預估在晚間11時開打，兩人上場前將有6場職業賽事要進行，《NOWnews》透過本文不斷更新，進行文字直播線上看，帶大家一起直擊《拳上2024》賽程、賽況、表演現場。

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🟡拳上2024直播、線上看資訊

📍直播平台：中華電信 Hami Video（手機版網頁版
📍票價：早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元
📍銷售時間：即刻起至12月21日22:00截止

🟡拳上2024統神vs蹦闆賽況（稍晚不斷更新）

◾「亞洲統神」張嘉航：身高175公分、體重99.6公斤，配戴18盎司拳套
◾「蹦闆」呂育銓：身高175公分、體重75.4公斤，配戴10盎司拳套

▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，主秀嘉賓是「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）
▲《拳上2024》於12月21日在台北小巨蛋開打，主秀嘉賓是「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓。（圖／NOWnews社群中心）
🟡拳上2024賽程、賽況

【職業組對戰陣容】
 ◾林榆鈞 🆚 陳和（林榆鈞TKO獲勝）
◾ 郭鎧齊 🆚 Adrianus Bunga（印尼）（郭鎧齊TKO獲勝）

▲台灣選手郭鎧齊將印尼選手擊倒在地。（圖／記者李政龍攝）
▲台灣選手郭鎧齊將印尼選手擊倒在地。（圖／記者李政龍攝）
 ◾謝鎧宇 🆚 Tan Quang Dao Tran（越南）（謝鎧宇40:36獲勝）

◾全王家駿 🆚 Filipus Rangga（印尼）（全王家駿40:36獲勝）

 ◾謝郁安 🆚 Azizul Isa Putra（印尼）（謝郁安TKO獲勝）

▲台灣選手謝郁安一陣猛攻，以TKO技術性擊倒打敗印尼對手奪勝。（圖／記者李政龍攝）
▲台灣選手謝郁安一陣猛攻，以TKO技術性擊倒打敗印尼對手奪勝。（圖／記者李政龍攝）
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
◾吳沛儀 🆚 Thanchanok Phanan（泰國）

🟡拳上2024表演陣容

📍Carry Girls

▲由鍇睿國際打造的全新專業啦啦隊Carry Girls替《拳上2024》帶來開場表演。（圖／記者李政龍攝）
▲由鍇睿國際打造的全新專業啦啦隊Carry Girls替《拳上2024》帶來開場表演。（圖／記者李政龍攝）

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