《拳上2024》今（21）日在小巨蛋熱血開打，萬眾矚目的主秀「亞洲統神」張嘉航對戰「蹦闆」呂育銓，預估在晚間11時開打，兩人上場前將有6場職業賽事要進行，《NOWnews》透過本文不斷更新，進行文字直播線上看，帶大家一起直擊《拳上2024》賽程、賽況、表演現場。
🟡拳上2024直播、線上看資訊
📍直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍票價：早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元
📍銷售時間：即刻起至12月21日22:00截止
🟡拳上2024統神vs蹦闆賽況（稍晚不斷更新）
◾「亞洲統神」張嘉航：身高175公分、體重99.6公斤，配戴18盎司拳套
◾「蹦闆」呂育銓：身高175公分、體重75.4公斤，配戴10盎司拳套
🟡拳上2024賽程、賽況
【職業組對戰陣容】
◾林榆鈞 🆚 陳和（林榆鈞TKO獲勝）
◾ 郭鎧齊 🆚 Adrianus Bunga（印尼）（郭鎧齊TKO獲勝）
◾謝鎧宇 🆚 Tan Quang Dao Tran（越南）（謝鎧宇40:36獲勝）
◾全王家駿 🆚 Filipus Rangga（印尼）（全王家駿40:36獲勝）
◾謝郁安 🆚 Azizul Isa Putra（印尼）（謝郁安TKO獲勝）
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
◾吳沛儀 🆚 Thanchanok Phanan（泰國）
🟡拳上2024表演陣容
📍Carry Girls
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📍票價：早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元
📍銷售時間：即刻起至12月21日22:00截止
🟡拳上2024統神vs蹦闆賽況（稍晚不斷更新）
◾「亞洲統神」張嘉航：身高175公分、體重99.6公斤，配戴18盎司拳套
◾「蹦闆」呂育銓：身高175公分、體重75.4公斤，配戴10盎司拳套
🟡拳上2024賽程、賽況
【職業組對戰陣容】
◾林榆鈞 🆚 陳和（林榆鈞TKO獲勝）
◾ 郭鎧齊 🆚 Adrianus Bunga（印尼）（郭鎧齊TKO獲勝）
◾謝鎧宇 🆚 Tan Quang Dao Tran（越南）（謝鎧宇40:36獲勝）
◾全王家駿 🆚 Filipus Rangga（印尼）（全王家駿40:36獲勝）
◾謝郁安 🆚 Azizul Isa Putra（印尼）（謝郁安TKO獲勝）
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
◾吳沛儀 🆚 Thanchanok Phanan（泰國）
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