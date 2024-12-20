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▲蛇年生肖套幣以「百步蛇護卵」為主構圖。（圖/記者顏真真攝）

農曆年即將到來，中央銀行今（20）日發布明（2025）年的蛇年套幣，以「百步蛇護卵」為主構圖，分別有銀幣及金幣，面額為100圓、10圓各1枚組合成套，每套售價1900元，預計銷售8萬套，民眾從即日起到12/26為止可上網預購，或是明年1/9起前往台灣銀行各分行臨櫃購買。央行表示，委託台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第9套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，套幣採銀幣（面額新台幣100圓）、銅合金幣(面額新臺幣10圓)各1枚組合成套。其中，銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「蛇」圖樣為主題，背面是彰化鹿港為慶祝端午節所舉辦的國際龍舟錦標賽；銅合金幣正面以「百步蛇護卵」為主構圖，背面則為部分上彩的「荷花」。外盒則是可豎立雙面展示，以並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。央行表示，此次生肖紀念套幣採取「網路預購」及「臨櫃銷售」等2種模式，網路預購即日起到12/26為止，可直接上網預購；臨櫃銷售則是明年1/9起可前往台灣銀行各分行臨櫃購買，但簡易型分行除外。預計銷售數量8萬套，每套售價1900元，網路預購者最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。同時，央行提醒，網路辦理預購，每人限申購1次，預購數量若超過配額，將進行電腦抽籤，並在12/27的18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至在1/2的15時30分為止，逾期未繳款者視同放棄。完成繳款者則可以在明年1/9起1個月內，前往預購時選定的台灣銀行分行領取。網路預購的作業流程及詳細規定刊載在網站，提供民眾上網查閱。