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▲喬幼（左）近期帶著爸媽四處走走，讓爸爸（中）可以恢復活力。（圖／喬幼提供）

有「芒果公主」之稱的南台灣購物天后喬幼（YoYo）將在12月27日推出睽違5年最新專輯《幼見•芒果花》，19日首支主打歌〈芒果花〉 MV重磅首播，這首由喬幼親自譜曲、再加上與金曲大師武雄共同填詞的〈芒果花〉輕快動聽。喬幼也透露，這首歌是要獻給爸媽的，爸爸先前因為太勞累，曾罹患口腔癌，雖然一度獲得重生，不過今年8月又病倒，喬幼為了家人消失螢光幕好一段時間，現在只希望父母都能夠平安健康。喬幼創作的新歌〈芒果花〉，對應到她台南玉井出身芒果世家的身分，是最能連結到鄉里和她藝界人生的主題，她詮釋起來也格外有味道。她透露，這首歌是獻給父母的，感念爸爸媽媽一輩子辛勞，含辛茹苦守著半山芒果園，拉拔一家老小走過數十冬，因此她還提供父母在自家芒果園務農的畫面，剪入在〈芒果花〉MV中，喬幼事後感動表示：「感謝成全，這太有紀念意義了！」希望藉此MV寬慰父母，可以讓家人覺得光榮。喬幼也透露，父親十幾年前因採收芒果時期太過於勞累，曾罹口腔癌，歷經化療、手術重生，但今年八月時卻突然又病倒，全身無力、雙眼無神，血紅素驟降，讓醫師一度也非常緊張，所幸在喬幼一家人愛的呵護下，父親慢慢恢復活力，近日又可以試著騎摩托車出門，喬幼也特地帶父母出門踏青，到了關仔嶺碧雲寺、北港武德宮、旗山天后宮走走，親近神佛，保佑父母親都平安健康，就是喬幼最大的心願！另外，喬幼這張專輯等了5年，蟄伏了上千個日子，她也分享：「這些日子，我的人生正在重新整理，感激與怨懟如果正負相抵，我寧願放手，讓一切歸零。」接著她又說：「不是因為輸了，而是懂了。」期待大家可以攜手共進，彼此原諒、自我反省，「讓圓成為一個善緣。」似乎是想起和前東家的合約糾紛，不過現在一切過去，她也終於吐露心聲。