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▲因為政府躉購費率偏高，因此多數綠電都是賣給台電，而僅有少數流入市場。（圖／取自RE100報告）

RE100發表「RE100台灣2024報告」，指出RE100會員點名台灣綠能需求快速增長，但是供應量仍無法滿足需求，在台灣採購量僅占全國的5%；同時，綠能價格也與其他地區及化石燃料電力價格，缺乏成本競爭力。RE100作為推動全球淨零電網的領航計畫，目前已有超過120家外商及本土企業在台成為會員，承諾最遲於2050年達成100%使用再生電力的目標。另外，政府有意考慮把大水力發電（慣常水力）納入綠電憑證，以及各界對於台灣核電重啟有不同態度。對此，台灣RE100代表李承歡表示，大水力發電在亞太地區是熱門的綠電來源，若要滿足RE100要求，必須要滿足永續條件，且必須要取得第三方認證，就目前了解，台灣政府要推動大水力認證有其難處，因為現階段還無法完成認證。至於針對核能態度，她表示，RE100僅認可光電、風力、地熱及水力等，其中並不包括核能，「但他們並不非不支持核能發電」，只是並沒有納入再生能源的範疇之內，對於是否使用核能並無既定立場。據報告指出，截至2022 年，台灣共有超過120 家外商及總部設於國內的RE100 會員，其合計電力消費量達到每年28,000 百萬度，相當於台灣總電力消耗約1成。去年台灣共發出26,871 百萬度綠電， 占台灣總發電量的9.5%，相較2022 年的8.2% 有所提升。即便台灣努力追趕，但供需間仍存在落差，導致多數企業至今尚未在台灣購買任何再生電力，主要原因是市場上缺乏充足且價格合理的供應來源。再者，因為政府躉購費率偏高，因此多數綠電都是賣給台電，而僅有少數流入市場。此次報告也特別點名，離岸風電國產化過去導致風電成本在台灣增加，促使市場上缺乏便宜、便利取得的綠電。所幸，經濟部能源署已於11月做出回應，宣布未來離岸風電區塊開發將不再強制風電國產化。但政府不國產化，國內產業就無法跟上風電腳步嗎？RE100特別提到，他國案例，像英國在2022年取消國產化，轉而實施供應鏈計畫要求開發商針對超過 300 MW 的專案，詳細說明其對英國供應鏈成長的貢獻；歐盟於 2024 年4 月制定《淨零產業法》（NZIA）創建教育機構以培養更多專業人才，擴大再生電力領域的勞動力，優先為符合《淨零產業法》的專案提供資金支持，並簡化申請流程，這些都是台灣可以借鏡的遵守 WTO 貿易規則、又可促進國內產業的方案。最後，RE100也提到綠電採購應該要符合可負擔性（Affordable）、可負擔性（Affordable）及可負擔性（Affordable）的「3A原則」，然而現階段的購電合約（PPA）、台電售電模式及泛官股售電平台模式都尚無法滿足3A原則，應該要再考慮創新的綠電採購模式。當被問到台灣嚴格執行綠電憑證「電證合一」，而非世界較普及的「電證分離」，是否影響到綠電交易順暢度時，李承歡說明，過去確實曾經有會員主張要推動電證分離，但近期會員已沒有相關討論，反而都是聚焦在電證合一及PPA模式有效取得綠電。