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美國政府關門危機再起，美國總統當選人川普（Donald Trump）和億萬富翁馬斯克（Elon Musk）發揮影響力，否決掉之前兩黨協商達成共識的臨時開支法案後，共和黨再提出一份新草案，但旋即以235票反對、174票贊成的懸殊差距被否決，許多共和黨議員也不挺這份新草案，被視為藉此對川普、馬斯克表達不滿。民主黨嘲諷稱馬斯克如今儼然自視為總統，共和黨議員則建議讓馬斯克來當眾議院議長算了。綜合外媒報導，美國政府關門危機再起，參議員桑德斯（Bernie Sanders）將矛頭指向「億萬富翁總統馬斯克」，桑德斯表示，民主黨人和共和黨人花了幾個月的時間談判，達成跨黨派協議，為政府提供資金，然而地球上最富有的人「馬斯克總統」不喜歡它。「共和黨人會親吻戒指嗎？」桑德斯質疑，絕不能「允許億萬富翁來管理我們的政府」。馬斯克在X上發了超過100篇貼文，對兩黨之前的跨黨派協議支出法案不斷攻擊，痛批法案的內容像是「犯罪」，說任何支持法案的議員都該下台。但是馬斯克的貼文中也包含了許多錯誤訊息，像是他稱法案將讓國會議員加薪40％，但實際是最高加薪3.8％。共和黨議員克倫肖（Dan Crenshaw）痛批加薪40％是「沒有任何證據的胡說八道」，克倫肖還在X上向馬斯克喊話，「我愛你老兄，但你需要花5秒鐘來檢查你的資料來源」。許多議員抱怨馬斯克不當的發揮影響力來施壓國會，不僅桑德斯諷刺馬斯克是「億萬富翁總統」，共和黨參議員保羅（Rand Paul）也建議乾脆讓馬斯克當眾議院院長。部分保守派議員可能是發自內心支持馬斯克當議長，但這也讓目前的共和黨籍議長強生（Mike Johnson）處境尷尬。即將上任的白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）則反駁「馬斯克總統」的說法，強調仍是川普在發號施令，「川普總統是共和黨的領袖」。