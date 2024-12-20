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詐騙橫行，民眾投資要特別留意！證交所近日接獲多起民眾舉發，有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工名義，並利用證交所官方網站取信投資人，要求提供存摺及身分證等個人資料。證交所今（20）日強調，證交所無經營任何虛擬貨幣業務及Line、抖音等帳號，提醒投資人當心詐騙。證交所表示，近期接獲多起民眾舉發有詐騙集團於抖音、臉書等平台，以「台灣證券」員工名義，並利用證交所官方網站取信投資人，要求其提供存摺及身分證等個人資料。證交所指出，詐騙手法有2種，一種是發布虛擬貨幣認購的工作機會，以證交所員工邀請民眾加入Line官方帳號諮詢，並說明目前虛擬貨幣訂單需求愈來愈多，但每人認購有限，要求民眾提供存摺或身分證等個人資料開立虛擬貨幣帳戶，每日提供訂單及資金讓民眾下單，訂單金額的1%即為薪水。證交所指出，另一種則是號稱某幾款虛擬貨幣程式能賺大錢，程式與虛擬貨幣交易所偽裝成真正平台，一旦民眾在以假亂真的網站註冊存入資金或虛擬貨幣，看似可得到高額獲利，但其實已被詐騙集團騙走。此外，證交所指出，近期詐騙集團仍會持續夢用金管會、證交所名義，偽造保證金收據取信於投資人，假借合法投資顧問或是財務顧問公司名義，聲稱該公司已向證交所交付擔保金，為合法投資機構，可以協助代操資金，並保證獲利，待民眾卸下心防後，誘其匯款，以此詐取資金。證交所表示，根據刑事警察局提醒，如果一時不察匯出款項，建議第一個動作是把握匯款後的黃金48小時，趕快致電165反詐騙專線或是110報案，仍有機會透過警調及金融機構的聯防機制，停止該筆款項被提領或是轉匯，以攔阻詐騙資金遭匯出。證交所提醒，民眾謹記5D，也就是5個Don’t，包含不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，有任何疑慮都可以撥打165反詐騙專線。