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為杜絕詐騙疑慮，保護客戶財產安全，繼暫停非實名制社群平台上的廣告與行銷活動後，兆豐銀行今（20）日宣布推出「68017」簡碼簡訊服務，成為首家採用此技術的銀行，以此來打擊釣魚簡訊。兆豐銀行表示，近年來假冒銀行名義的釣魚簡訊屢見不鮮，已成為影響客戶安全的一大隱憂。繼政府推出「111」政府專屬簡碼簡訊後，兆豐銀行也導入「68017」簡碼簡訊服務，以提高簡訊來源的辨識性及可靠性。兆豐銀行指出，前面2碼的「68」是電信業者認證的金融業專用編碼，後面3碼「017」則是兆豐銀行的銀行代碼，未來客戶只要收到「68017」開頭簡訊，就可以確定是由兆豐銀行發送，無需擔憂遭受假冒簡訊詐騙。兆豐銀行表示，此服務猶如社群平台上的藍勾勾認證，不僅方便客戶快速辨識，更能有效防範假冒簡訊詐騙案件的發生，降低民眾因點擊釣魚連結或誤信詐騙訊息而蒙受損失的風險。此外，針對內含連結及機敏資料簡訊，未來也計畫分階段導入簡碼簡訊發送，以確保每則簡訊都經過嚴密的審核流程。這些措施將能有效保障客戶個人資料安全。