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為了杜絕詐騙疑慮，並保護客戶財產安全，國銀龍頭兆豐銀行以實際行動積極應對，日前宣布暫停非實名制社群平台上的廣告與行銷活動，展現出在打擊詐騙方面的前瞻布局與堅定決心。此次，兆豐銀行再度領先，攜手詮力科技推出「68017」簡碼簡訊服務，為首家採用簡碼簡訊的銀行。此舉不僅為數位金融環境樹立新標竿，更彰顯兆豐銀行在防範詐騙及保障客戶財產安全的領頭羊角色。作為以客戶安全為核心價值的企業，兆豐銀行將持續打造更值得信賴的金融服務環境。兆豐銀行推行「68017」簡碼簡訊服務後，未來兆豐銀行的客戶將收到「68017」作為簡訊通知的專用門號，「68」是金融業專用簡碼編碼+「017」是兆豐銀行的銀行代碼，「68017」這樣組合的簡訊發送號碼，旨在提升簡訊發送門號的易辨識性、真實性和可靠性。「68簡碼簡訊」就像是有藍勾勾認證的簡訊，是專為金融業設計的金融簡訊服務，透過嚴格的KYC審核，確保每一則簡訊都是透過認證的銀行所發出，並結合先進的資安技術，來防範詐騙集團冒用而發送假訊息給民眾，類似於社群媒體上的認證標誌。詮力科技表示「68簡碼簡訊」就像簡訊領域的身份證，能確保銀行客戶收到的訊息真實可靠，不會被偽造或冒用。此項新的服務不僅是對銀行品牌的保護，更是對客戶信任的承諾，而兆豐銀行率先啟用「68017」簡碼簡訊服務，展現了兆豐銀行與詮力科技堅定打擊詐騙行為的決心。作為台灣專業的簡訊平台服務商，詮力科技以資訊安全為企業核心價值，打造多層次的資安防護系統，提供穩定的簡訊服務，全面保障企業簡訊傳輸安全。今年3月，詮力科技通過國際IAF認可的ISO 27001:2022資安認證，進一步彰顯在資安領域的專業與可信度，為客戶提供符合國際標準的安全服務。藉由此次兆豐銀行與詮力科技的合作，充分展示了雙方對資訊安全的高度重視。作為首家上線「68簡碼簡訊」服務的銀行，兆豐銀行在防詐騙領域的地位也愈加突出。該服務不僅為兆豐銀行的客戶提供了更加安全可靠的金融簡訊體驗，也進一步提升數位金融環境中的安全防護標準。未來，詮力科技將繼續與兆豐銀行緊密合作，確保每一則簡訊都能有效防範詐騙風險，提供客戶更安全的保障。