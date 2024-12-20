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今年堪稱是手搖戰場最活躍的一年，新舊品牌活動頻頻、新品也五花八門推新!為搶佔台灣中南部心佔率，全球擁有最多分店的台灣品牌CoCo也熱情南飄展店，積極啟動中南部加盟計畫!自2024年11月底熱鬧開場高雄加盟第一店<楠梓德賢店>開出業績紅盤，打造連續三日排隊熱潮，讓在地居民直喊終於喝得到CoCo百香雙響炮了!CoCo號召加盟熱情持續，本月20日更將啟動中部加盟第一店<台中東海>，並力邀有志一同的熱血美女網紅郭鬼鬼化身線上店長，鬼鬼更在社群發表「終於輪到台中東海的朋友們~人生三大事：喝CoCo、來打卡、再排一次隊！」 引發粉絲熱烈討論，紛紛敲碗相約到店打卡朝聖！🏆12/20~12/22 珍珠奶茶(L)買一送一🏆12/23~2025/1/7 熱銷單品特價：QQ奶茶(L)特價40元/百香綠茶(L)30元/21歲輕烏龍(L)25元🏆2025/1/8~2025/1/27經典單品特價：百香雙響炮(L)特價45元/巧克力奶茶(L)特價35元/四季春青茶(L)特價25元從1997年的淡水小鎮開始，CoCo都可董事長堅信「每一杯好喝的CoCo都是堅持累積出來的，沒有僥倖，也沒有運氣」扎實的基本功，讓CoCo都可持續創新，在全球市場上坐擁逾4,500門市，分佈亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲、加拿大、菲律賓等，成為橫跨各大洲的知名茶飲連鎖品牌，將台灣品牌發揚國際，持續以每杯好喝的飲料感動每一個人！■年齡建議:25-40歲，具備自主經營能力。■品牌認同:認同CoCo經營理念、品牌文化，十足熱情共同成長。■加盟主需全程參與門店經營，不得委由他人。■依申請條件評估完成雙方合作模式始可開業。■配合公司完成培訓課程與開業輔導計畫。200萬起，實際費用將視空間大小與裝潢條件而定，詳情洽市展專業人員。(02)2882-1826 #1590