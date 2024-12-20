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近期泰國和緬甸邊境發生一起宛如動作片的綁架案，一名中國商人當街被擄，警方花了六天救出這名富商，並且當場將6名嫌犯全數射殺，昨（19）日雙方一度發生激烈槍戰，場面十分緊張。綜合外國媒體報導，擄人綁架案發生於本月13日，78歲的中國商人當時站在街上的一家銀行大門前。根據監視器畫面顯示，一輛白色汽車突然停在他前面，從車子下來的劫匪直接將他拉進車內擄走。當地警察局組成特別行動小組調查此案，最終鎖定6名嫌犯，通過監視器畫面和民眾的線索，得知嫌犯與受害者都窩藏在大其力省接壤泰國邊境的一棟房子內。昨（19）日警方帶隊包圍該棟房子，雙方發生激烈槍戰，6名嫌犯被全數擊斃。警方說，當中有兩名嫌犯是大其力省的當地人，其他四人的身分尚未確定。被綁架的商人沒有受傷，但他被鎖在屋內而且好幾天未進食，身體變得十分虛弱，需要旁人攙扶。警方還在屋內發現了一把.38手槍、一支M16突擊步槍、21發子彈和6萬5000顆不明毒品。位於俗稱「金三角」的大其力省是緬甸東部撣邦的一個邊境城市，與泰國清萊府的湄賽縣僅隔著一條湄賽河，有橋連接兩地。當地治安極其危險，經常發生各種犯罪、毒品案件和詐騙案。