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藍綠黨團今（20）日在立法院進行攻防時，藍委徐巧芯助理、謝龍介姪子謝克洋想將油壓剪等工具想送入議場被阻攔，結果一名手拿三立麥克風的記者立刻稱「他是立委助理」，幫謝克洋解圍，讓謝克洋順利進入議場，甚至還嗆民進黨立委邱議瑩。該名女記者被起底，是三立新聞記者魏汶萱，且是謝克洋女友，網友怒要求三立進行懲處。對此，三立新聞部公布懲處，魏汶萱記小過兩次。藍綠黨團今在攻防時，因會議室所有門都被民進黨鎖住，藍委試圖以各種方式破門進入，而謝克洋則背著一包油壓剪等工具想送入議場，警衛見狀隨即阻攔，指袋子內是違禁品，不能進入議場，但謝克洋表示是他老闆要他帶進去的，警衛則要求他表明身份，出示證件。沒想到此時突然出現一名拿三立麥克風的女記者，幫謝克洋解圍，稱謝克洋是立委助理，雖然警衛表示「助理也不可以帶那個東西進去啊」，但謝克洋仍在該名女記者協助下，成功把工具送入議場。事後該名女記者還嗆立委邱議瑩，「人家是立委助理，你跟他吵架幹嘛？」邱議瑩回「他帶一個大剪刀進來欸！」女記者再嗆「啊你們就擋在這裡啊！莫名其妙」。邱議瑩傻眼表示「記者比立委還兇欸！我的天啊！」女記者又回嗆「你比較兇吧！」而該名女記者也被起底，是三立記者魏汶萱，有網友也發現，她就是謝克洋的女友，魏汶萱因此事被炎上，網友怒要求三立進行懲處。對此，三立稍早公布懲處，召集人魏汶萱於採訪現場未能秉持記者中立原則，涉入新聞事件，嚴重影響公司形象，處小過兩次。