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台東4死小米粽中毒案今（20）日偵結，查無人為故意或過失等刑事犯罪事證。據了解，今年9月間曾姓阿嬤食用蝸牛小米粽後死亡，11人去治喪也因吃了小米粽陸續送醫，外界起初認為是蝸牛釀禍，不過檢方認定是2年前親友贈送給曾姓阿嬤的小米摻雜托福松，阿嬤年事高未察覺的可能性極高，排除有人下毒，此案共造成4人死亡，1人昏迷不醒。9月17日，日台東南迴地區一名曾姓阿嬤將親友贈送的蝸牛混合竹筍、豬肉和小米粉，總共包裹10條「阿粨」，阿嬤食用後不到2小時，身體不適送醫途中死亡，深夜11時送回家中治喪。曾婦家人看到尚有9條小米粽，自行到鍋內拿取食用，隔日凌晨開始，11人陸續不舒服、出現中毒徵狀送醫，最後仍有3人回天乏術，53歲楊姓女子目前仍在部立台東醫院治療，尚未清醒。台東地檢署指出，經專案小組綜合解剖暨鑑定報告、台大毒藥物鑑定暨檢驗中心檢驗報告、衛福部食品藥物管理署檢驗速報單，以及法醫研究所現場扣得檢體、自親友取得贈送曾姓死者所餘存混合農藥托福松與小米樣品鑑定報告，檢察官認為死者死亡原因為「托福松」中毒，中毒途徑為死者等人生前食用曾姓死者製作「阿粨」食材小米，由於本案沒有發現人為故意或過失行為，檢察官最終認定本案為意外事故，並於2024年12月17日簽結案件。死者家屬已經被告知並且同意結案。