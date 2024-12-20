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台中市興中街集合住宅111年發生房客縱火案，造成住戶4人受傷，1人受重傷，6人死亡，台中地院合議庭審判長法官田德煙、陪席法官王曼寧、受命法官黃光進於昨（19）日作出判決，縱火的鄭姓房客被依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護3年。莊姓屋主則依非法提供土地堆置廢棄物罪，處有期徒刑1年4月、阻塞集合住宅逃生通道致人於死罪，處有期徒刑6年；應執行有期徒刑7年。判決書指出，莊姓屋主將原為8層樓之建物頂樓加蓋至9樓，並分隔成43間房間，除1、2樓之房間留作自用外，其餘41間套房則出租，竟因從事資源回收工作，而在1樓至9樓之樓梯、走廊等處均堆放二手衣物、書報雜誌、床墊、家具及資源回收等易燃物品，致阻塞建物之逃生通道。鄭姓房客於111年2月間，向莊姓屋主承租房間，惟鄭姓房客押租金均遲交，又因門鎖損壞、熱水放任自流、飼養寵物羊隨地便溺及羊騷味甚重等問題，屢次與莊姓屋主爭吵，因而懷恨在心。莊姓屋主於111年3月6日要求鄭姓房客搬離，鄭姓房客心生不滿，先搭乘電梯至2樓，以隨身攜帶之打火機點燃放置在2樓電梯口裝盛回收物之黑色塑膠袋後，徒步至附近之超商購物。惟此時其點燃之黑色塑膠袋已起火燃燒，並延燒堆放在走廊及樓梯間之二手衣物、書報雜誌等易燃物品。因該處走道、樓梯間堆置大量易燃雜物，且樓梯間為建物各樓層間之垂直通道，濃煙及火焰迅速向上竄燒，造成甲屋之住戶4人受傷，1人受重傷，6人休克併呼吸衰竭、火場氣體傷害及熱傷害而不治死亡。