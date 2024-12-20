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▲手工現做小白熊20周年主題雞蛋糕，酥脆的外皮與香甜柔軟的內餡讓人好想吃一口。（圖／品牌提供）

▲現場設立專屬主題打卡點，處處都是小白熊最喜歡的粉紅色調與草莓，粉絲可以盡情拍照打卡，紀錄與小白熊的珍貴時刻。（圖／品牌提供）

喜愛繪本《拉拉熊》的粉絲注意啦!自2004年初登場，就以其軟萌外表與愛搗蛋的個性吸引眾多粉絲的小白熊，成為拉拉熊身旁不可忽視的存在。繼香港，新加坡，馬來西亞，韓國。小白熊「20周年生日派對快閃店」最終站，將在2024歲末之際，於華山文創園區與大家見面。店內不僅有多處可愛拍照點，還有滿滿周邊與鐵粉必收限定商品。等你一起參與小白熊專屬歡樂慶典。走進快閃店，彷彿置身在拉拉熊的繪本世界！快來找找小白熊在哪裡？現場設立專屬主題打卡點，處處都是小白熊最喜歡的粉紅色調與草莓，粉絲可以盡情拍照打卡，紀錄與小白熊的珍貴時刻。讓身為熊粉的你拍到手軟，逛到腿軟!!無論是親子同遊或是好友相約，都能享受滿滿療癒氛圍！現場各種周邊商品應有盡有，從實用的文具，居家用品到各種玩偶應有盡有！除此以外還有超厲害的獨家限定商品，只有在這裡才買的到！！而其中20TH限定的小白熊公仔更是全場焦點，如同牛奶糖般的小白熊 也有如同草莓般粉嫩的模樣，兩種顏色都是必收商品！其他還有抱枕、吊飾、提袋、馬克杯等限定商品等你來帶回家！！全部的小白熊都必須要納入蒐藏。除了各種限定品外更是有台灣限定商品!保溫杯、衣物、刺繡徽章等等只有台灣買的到！其中最吸引人的肯定是小白熊髮箍，讓你一秒化身小白熊，一起加入粉嫩派對。集合20年來的時光打造限定拍貼機，仔細觀察的話會發現每款相框都有小驚喜！期待你的發現。快點與好友一起抓拍各種可愛瞬間！手工現做小白熊20周年主題雞蛋糕，酥脆的外皮與香甜柔軟的內餡讓人好想吃一口，就連小白熊的口水也不斷流下來，搭配各式飲品的組合讓人一口又一口跟本停不下來。連飲品的杯子也好想帶回家，好好蒐藏！活動期間消費滿額就送各式好禮；貼紙、氣球、20周年文件夾。各種好東西拿到手軟。熊粉們只要掃描氣球上的QRcode手機上就會出現超可愛小白熊相框!!快與好友一起拍照吧！作為小白熊環遊世界的最終站，壓軸大禮肯定不能少。現場消費滿1500元即可免費兌換一款小白熊蒐藏杯，數量有限送完為止!由San-X設計，日本原裝進口的「小白熊20周年蒐藏杯」，共十款經典設計，身為熊粉的你一定要全部蒐集！！為了回饋廣大熊粉的支持，與愛搗蛋的小白熊也讓熊粉體會一下拉拉熊的心情。生日派對期間也許會不定時出沒在會場中！！如果你與小白熊不期而遇，記得與小白熊一起拍張照，吃吃蛋糕吧！！展覽時間20th Anniversary 2024 in Taipei日期：2024.12.20(五)~2025.04.06(日)時間：11:00-18:00 （17:30最後入場）地點：華山1914文創產業園區 中7A館備註：自由入場，寵物可不落地入內