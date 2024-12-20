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日前週刊報導民眾黨主席柯文哲成立眾城公司，要狠撈20億，但儘管小草被當「行動支付」，仍有很多小草擁護柯文哲。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽在《上報》專欄撰文分析說，「對柯文哲不離不棄的大多是邊緣小草。」邊緣小草對柯文哲的不離不棄，會隨著民眾黨支持者變少而同質性上升，意即同溫層越來越厚，同時距離社會主流價值越來越遠，更容易產生出極端的支持者。沈榮欽指出，至於那些因為柯文哲可能貪污而感到不公的小草可能多屬中產階級，離開柯文哲之後也未必會加入藍、綠陣營，比較容易傾向繼續等待下一個救世主。沈榮欽說，至於轉投藍白合的小草們則是因為「對批評十分敏感，一旦覺得受到攻擊，也不願接受新的真實訊息，反而傾向繼續相信過去的錯誤訊息。」沈榮欽開文便指出，小草之所以會認為柯文哲這類政治人物很真誠、能代表他們說出不敢公開的心聲的，大多是因為其「本身價值和主流價值有差距，卻又自認遭到主流價值壓抑。」