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▲屈中恆在節目中透露小時勵志成為演員，還瞞著家人報考國光藝校，從身高當時不合格161公分偷改成164公分，竟成功錄取表演機會，藉此開啟演藝圈大門。（圖／民視提供）

▲郭子乾（左）分享早年上了電視後竟遭媽媽吐槽：「你這長相可以紅多久？」沒想到就此在演藝圈繞了好幾圈直到現在。（圖／民視提供）

藝人郭子乾及屈中恆兩位硬底子冷面笑匠日前上節目甘苦談，提到當年接觸戲劇的契機，不靠帥、不靠外型也能在演藝圈闖蕩，郭子乾分享曾經擔綱一個全裸演出的角色，在非帥不紅的年代，他演出不斷加戲搶戲，再加上80年代的《連環泡》，上了電視還被媽媽說：「你這長相可以紅多久？」而屈中恆則是透露，從小因媽媽愛看電視，立志讓他成為一名演員，並瞞著家人報考國光藝校，從身高當時不合格161公分偷改成164公分，竟成功錄取表演機會，藉此開啟演藝圈大門。節目中，屈中恆透露自己國小只有139公分高，看著媽媽看電視又哭又笑時，自覺能演得比電視裡的演員好，從而勵志成為演員，還瞞著家人報考國光藝校，從身高當時不合格161公分偷改成164公分，抽中表演「中愛國獎券」居然成功錄取，開啟演藝圈的大門。演出電影、電視劇大鳴大放後還得到金鐘獎，讓屈中恆感性地說從17歲演戲開始，當過執行製作、配音員，人生就是以此為業，沒想過去其他行業。而郭子乾則感謝李國修開啟了他表演的開關，在畢業後本來想考執照後去跑船，但怕就此在船上生活過了一輩子，在當年屏風表演班2000多人面試中脫穎而出，因為其中一角居然要全裸演出，毫不考慮的郭子乾舉手，在非帥不紅的年代，他演出不斷加戲搶戲，上了電視竟遭媽媽虧：「你這長相可以紅多久？」沒想到就此在演藝圈繞了好幾圈直到現在，此外郭子乾在節目上秀出「郭濤」經典畫面，還模仿了侯友宜、蘇貞昌..等政治人物，信手拈來表演讓全場十分敬佩。郭子乾在《我的成長》分享一個「自認」很了不起的把妹手法，不用花一毛錢，他請主持人大霈猜手上哪隻手會變大，後來再從另一隻手丟出一個被揉在手裡的塑膠袋，的確是變大了因為是揉爛的塑膠袋，但這無聊的追妹子小把戲，不僅把曾國城氣笑了，也成功地把大霈以及現場的人逗得哈哈大笑；屈中恆也不遑多讓，表演一段左手端水卻潑右手塞滿衛生紙的杯子，讓主持人大霈嚇得花容失色，會表演又會搞笑，成就這兩位冷面笑匠一輩子的大鳴大放。