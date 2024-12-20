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▲北檢遭質疑偵查過程洩密，主動分案調查，9月16日上午，以證人身分傳喚三立記者馬郁雯到庭。（圖／NOWnews攝影中心）

藍綠黨團今（20）日在立法院進行攻防時，藍委徐巧芯助理、謝龍介姪子謝克洋想將油壓剪等工具想送入議場被阻攔，結果一名手拿三立麥克風的女記者立刻稱「他是立委助理」，幫謝克洋解圍，讓謝克洋順利進入議場，甚至還嗆民進黨立委邱議瑩。三立電視台下午以「未能秉持記者中立原則」將該名女記者記2小過。對此，台北市議員侯漢廷質疑三立雙標，「經營檢調7年的呢？」藍綠黨團今日上午在議場攻防時，因會議室所有門都被民進黨用大鎖鎖住，藍委試圖以各種方式破門進入，而謝克洋則背著一包油壓剪等工具想送入議場，遭到警衛阻攔，指袋子內是違禁品，不能進入議場，但謝克洋表示是他老闆要他帶進去的，警衛則要求他表明身份，出示證件。沒想到此時突然出現一名拿三立麥克風的女記者，幫謝克洋解圍，稱謝克洋是立委助理，雖然警衛表示「助理也不可以帶那個東西進去啊」，但謝克洋仍在該名女記者協助下，成功把工具送入議場。事後該名女記者還嗆立委邱議瑩，「人家是立委助理，你跟他吵架幹嘛？」邱議瑩回「他帶一個大剪刀進來欸！」女記者再嗆「啊你們就擋在這裡啊！莫名其妙」。邱議瑩傻眼表示「記者比立委還兇欸！我的天啊！」女記者又回嗆「你比較兇吧！」而該名女記者也被起底，是三立記者魏汶萱，有網友也發現，她就是謝克洋的女友，魏汶萱因此事被炎上，網友怒要求三立進行懲處。對此，三立今日下午公布懲處，召集人魏汶萱於採訪現場未能秉持記者中立原則，涉入新聞事件，嚴重影響公司形象，處小過兩次。三立採訪中心政治組主任、新聞部總監也都遭記一次申誡。對此，侯漢廷在政論節目「新聞大白話」質疑三立雙標，「原來友台記者要強調中立原則，那這幾年在幹什麼？那經營檢調7年的線的有中立原則嗎？」三立新聞女記者馬郁雯9月6日獨家報導檢方查扣柯文哲隨身碟記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」，她更聲稱經營檢調線已7年，卻遭質疑檢方洩密。檢方9月16日傳喚馬郁雯到案說明，她並未透露消息來源是誰，只知道她的消息來源並非出自檢調廉體系。