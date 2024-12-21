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▲台北仁愛圓環知名的江浙點心老店「九如商號」，湯圓有多種口味花生。（圖／業者提供）

▲元宵的做法是將餡料放入有糯米乾粉的竹篩中慢慢「搖」出來的。（圖／取自新光三越南西店臉書）

▲南門市場的「合興糕糰店」是人氣名店，手工元宵曾獲美食家胡天蘭公開推薦。（圖／記者葉盛耀攝）

今（21）日是冬至，按照習俗要吃湯圓，但是在台灣還有一款元宵，大部分民眾都無法分辨元宵與湯圓，甚至誤以為是差在包餡，其實湯圓與元宵差別在於作法不同，湯圓是「包」出來的，元宵是「搖」出來的，因此煮好後，口感也略有不同。元宵與湯圓最大的區分，就在於作法。餡料有甜、有鹹。另外，冬至會吃到的紅白小湯圓，是將糯米粉和水混合，部分染上紅色，直接手搓成紅、白二色的湯圓。台北的湯圓名店有海記九如商號，是近一甲子年的老店中餐廳，以江浙料理為主，而飯後甜點湯圓也是熱門商品，有芝麻、花生、棗泥等口味甜湯圓。而元宵是將餡料切成小塊，，通常製作過程中會反覆噴水又或者取出沾水，如此才能幫助裹粉，直到滾至大小適中的程度，因為甩動竹篩講究力道要均勻，所以比起湯圓製作算是更費功。此外，為了將元宵裹粉成形，使用的餡料必須是凝結性較佳的偏硬甜餡，如豆沙、芝麻、花生、棗泥、果仁等。而元宵除了水煮，通常還可煎、蒸、炸等。元宵的名店代表有「合興糕糰店」，在南門市場已傳承三代，提供以傳統手藝及天然食材製作的各式麵食、米食、點心、節慶食品等，其中的元宵更是受到美食家胡天蘭公開推薦。▪️因為湯圓通常含水量較高，煮好後，口感柔細黏口。▪️至於元宵，則較為鬆爽，且富有咬勁。