今（21）日是冬至，按照習俗要吃湯圓，但是在台灣還有一款元宵，大部分民眾都無法分辨元宵與湯圓，甚至誤以為是差在包餡，其實湯圓與元宵差別在於作法不同，湯圓是「包」出來的，元宵是「搖」出來的，因此煮好後，口感也略有不同。
📍作法大不同
元宵與湯圓最大的區分，就在於作法。湯圓是用濕糯米粉揉成糰再塞入內餡，以手搓成球狀。餡料有甜、有鹹。另外，冬至會吃到的紅白小湯圓，是將糯米粉和水混合，部分染上紅色，直接手搓成紅、白二色的湯圓。
▪️湯圓：台北的湯圓名店有海記九如商號，是近一甲子年的老店中餐廳，以江浙料理為主，而飯後甜點湯圓也是熱門商品，有芝麻、花生、棗泥等口味甜湯圓。
▪️元宵：而元宵是將餡料切成小塊，放入裝有乾糯米粉的竹篩內搖晃使之滾動，藉此不斷沾附乾糯米粉，通常製作過程中會反覆噴水又或者取出沾水，如此才能幫助裹粉，直到滾至大小適中的程度，因為甩動竹篩講究力道要均勻，所以比起湯圓製作算是更費功。
此外，為了將元宵裹粉成形，使用的餡料必須是凝結性較佳的偏硬甜餡，如豆沙、芝麻、花生、棗泥、果仁等。而元宵除了水煮，通常還可煎、蒸、炸等。
元宵的名店代表有「合興糕糰店」，在南門市場已傳承三代，提供以傳統手藝及天然食材製作的各式麵食、米食、點心、節慶食品等，其中的元宵更是受到美食家胡天蘭公開推薦。
📍口感大不同
▪️湯圓：因為湯圓通常含水量較高，煮好後，口感柔細黏口。
▪️元宵：至於元宵，則較為鬆爽，且富有咬勁。
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元宵與湯圓最大的區分，就在於作法。湯圓是用濕糯米粉揉成糰再塞入內餡，以手搓成球狀。餡料有甜、有鹹。另外，冬至會吃到的紅白小湯圓，是將糯米粉和水混合，部分染上紅色，直接手搓成紅、白二色的湯圓。
▪️湯圓：台北的湯圓名店有海記九如商號，是近一甲子年的老店中餐廳，以江浙料理為主，而飯後甜點湯圓也是熱門商品，有芝麻、花生、棗泥等口味甜湯圓。
▪️元宵：而元宵是將餡料切成小塊，放入裝有乾糯米粉的竹篩內搖晃使之滾動，藉此不斷沾附乾糯米粉，通常製作過程中會反覆噴水又或者取出沾水，如此才能幫助裹粉，直到滾至大小適中的程度，因為甩動竹篩講究力道要均勻，所以比起湯圓製作算是更費功。
此外，為了將元宵裹粉成形，使用的餡料必須是凝結性較佳的偏硬甜餡，如豆沙、芝麻、花生、棗泥、果仁等。而元宵除了水煮，通常還可煎、蒸、炸等。
元宵的名店代表有「合興糕糰店」，在南門市場已傳承三代，提供以傳統手藝及天然食材製作的各式麵食、米食、點心、節慶食品等，其中的元宵更是受到美食家胡天蘭公開推薦。
📍口感大不同
▪️湯圓：因為湯圓通常含水量較高，煮好後，口感柔細黏口。
▪️元宵：至於元宵，則較為鬆爽，且富有咬勁。