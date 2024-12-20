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中信兄弟外野手詹子賢剛剛確定和中信兄弟達成續約，達成5年、平均月薪約80萬的合約，新賽季將續留「黃衫軍」。而在確定未來動向後，他在休賽季假期也在出遊行程中和女友求婚，正式晉升「人夫」行列，新賽季將有另一種動力支持著他。詹子賢在2024球季結束後行使自由球員權利（FA），引起中華職棒多支球隊的關注，其中台鋼雄鷹更是開出5年高薪合約積極爭取。然而，經過數日深思熟慮，詹子賢傳做出選擇續留母隊中信兄弟的決定，婉拒台鋼高薪邀約。根據報導，詹子賢的合約應該平均月薪有達到80萬元，年限為5年，這樣算起來他的合約總價約為4800萬元。在簽下這一筆高薪合約之後，他似乎對於人生未來也有下一步規劃。詹子賢今天在個人IG上放上影片，他在和女友以及朋友一起出遊的行程中，無預警和女方求婚，之後也放上對方說「我願意」的畫面，正式晉升人夫。