《拳上2024》明（21）日即將開打，「亞洲統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓的對決倍受矚目，統神更為此甩肉30公斤，整個人瘦了一圈。今日統神出席過磅記者會時，被眼尖的網友發現他穿著哥哥「國動」張葦航的海灘褲，由於國動已買票準備明日觀戰，讓不少粉絲期待兩人破冰「明天見證兩人和解」、「破防了，心裡還是有哥哥」。
統神和國動身為親兄弟，過去曾攜手合體直播，2022年卻因Toyz工商事件衍生出的支線產生嫌隙，雙方隔空互轟，不斷翻舊帳，並於2022年5月「頂上戰爭」後就此決裂，至今2年半仍形同陌生人。國動日前在實況中購入《拳上》4萬8000元的VVIP門票，讓許多粉絲期待兩人同框畫面。
而一名網友今日截圖《拳上》記者會畫面，發現統神出席時，竟穿著哥哥推出的「國動的海灘褲裡面塞了一百萬」造型海灘褲，上頭全印滿國動的臉，讓他直言：「抓到了，還是愛著哥哥的。」對此，粉絲們驚呼，「破防了，心裡還是有哥哥」、「明天見證兩人和解」、「刀子嘴豆腐豬」、「假拳上真和解」、「今年唯一願望是和好」。
不過，統神日前也在《NOWnews》專訪中提及，現階段完全沒有要和國動破冰的想法，到時候《拳上》和國動就是正常互動，並沒有特別想要做什麼，「我真的不想再理這個人，我對他已經無話可說了。」
🟡《拳上2024》規則、日期、直播平台
📍《拳上2024》日期：12／21（六）19:00
📍《拳上2024》地點：台北小巨蛋（105台北市松山區南京東路四段2號）
📍《拳上2024》直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍統神、蹦闆拳賽規則：主辦方宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場，兩人週五進行體重過磅。
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而一名網友今日截圖《拳上》記者會畫面，發現統神出席時，竟穿著哥哥推出的「國動的海灘褲裡面塞了一百萬」造型海灘褲，上頭全印滿國動的臉，讓他直言：「抓到了，還是愛著哥哥的。」對此，粉絲們驚呼，「破防了，心裡還是有哥哥」、「明天見證兩人和解」、「刀子嘴豆腐豬」、「假拳上真和解」、「今年唯一願望是和好」。
不過，統神日前也在《NOWnews》專訪中提及，現階段完全沒有要和國動破冰的想法，到時候《拳上》和國動就是正常互動，並沒有特別想要做什麼，「我真的不想再理這個人，我對他已經無話可說了。」
🟡《拳上2024》規則、日期、直播平台
📍《拳上2024》日期：12／21（六）19:00
📍《拳上2024》地點：台北小巨蛋（105台北市松山區南京東路四段2號）
📍《拳上2024》直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍統神、蹦闆拳賽規則：主辦方宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，體重較重的統神將配戴較高盎司的拳套上場，兩人週五進行體重過磅。
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