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高雄全家海神職業籃球隊20日交手桃園台啤永豐雲豹隊，海神隊先發五人得分皆上看15分，全隊以4成1命中率飆進14記三分球，此外32次團隊助攻、陳懷安的14次助攻皆追平聯盟最佳紀錄，終場105：95取得對戰雲豹四連勝，也是主場五連戰第三勝。海神開賽慢熱但隨即調整並但穩住陣腳，陳懷安與艾德多次連線，回敬11比0反超。次節蘇文儒、艾德、林任鴻趁勝追擊下起三分雨，三人5記三分球，單節海灌30分，半場就取得雙位數領先。吳曉謹、蘇文儒易籃後持續火力支援，吳曉謹此役三分球6投5中獲15分，蘇文儒3投3中，貢獻18分、7助攻、5籃板。陳懷安14助攻生涯新高，平12月14日的麥卡倫14次紀錄。陳懷安感謝射手群的高命中率，「感謝射手群今天很給力，大家都知道我喜歡傳球，也都積極跑位。我專注在做自己該做的事，沒特別注意到數據。」艾德上半場就砍進16分，全場24分、 13籃板、4助攻全能表現，從禁區衝搶到三分外線，短短兩週的搭配磨合，帶給海神極大貢獻，「這是我必須做的，特別是現在球隊需要我，盡可能提供我的經驗與能量給球隊，」總教練費雪指出，「他有很好的傳球視野，場上很有自信，且知道自己該做什麼，極富經驗，讓海神成為更好的球隊。」